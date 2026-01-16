Trump amenaza con aranceles a países que no respalden sus planes para Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes (16.01.2026) que podría imponer aranceles a los países que no apoyen sus planes de hacerse con Groenlandia, parte del territorio de Dinamarca, aliado de la OTAN.

“Podría imponer un arancel a los países si no aceptan lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional”, manifestó en una mesa redonda sobre salud en la Casa Blanca.

Trump afirma que Estados Unidos necesita Groenlandia, rica en minerales, y ha acusado a las autoridades de la isla de no hacer lo suficiente para garantizar su seguridad frente a sus rivales Rusia y China.

Europa y delegación del Congreso de EEUU reaccionan ante la presión de Trump

En los últimos días, varias naciones europeas mostraron su apoyo a Dinamarca y Groenlandia ante las crecientes amenazas del líder estadounidense, e incluso enviaron tropas al estratégico territorio autónomo.

Una delegación bipartidista del Congreso estadounidense también inició una visita a Copenhague este viernes para expresarle su respaldo.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia visitaron la Casa Blanca el miércoles para mantener conversaciones con el fin de relajar la situación, pero posteriormente declararon que mantenían un “desacuerdo fundamental” con Trump.