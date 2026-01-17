Donald Trump anuncia aranceles a países europeos con tropas en Groenlandia si no apoyan su compra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que impondrá un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia a partir del primero de febrero como medida de presión para que apoyen sus planes de anexionar la isla. En un mensaje en la plataforma Truth Social, Trump indicó que subirá los aranceles hasta un 25 % en junio y que se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo “para la compra total y plena de Groenlandia” por parte de Washington.

En concreto, el mandatario amenazó con gravar las importaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, quienes se han opuesto a su deseo de tomar la isla y han enviado tropas para reforzar la presencia militar en el territorio ante las amenazas de Washington. Trump indicó que está dispuesto a “negociar de inmediato” con los países, a los que acusó de estar “poniendo en riesgo” todo lo que “Washington ha hecho por ellos”.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el republicano ha usado los aranceles como herramienta política contra sus socios comerciales, llegando a elevar hasta en un 50 % las tasas sobre las importaciones de Brasil y la India, como represalia por el tratamiento al expresidente Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Las palabras del mandatario llegan después de que Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo de Groenlandia, anunciara un incremento inmediato de su presencia militar en la isla y la realización de maniobras, de cara a rebajar las inquietudes de Washington en torno a la seguridad de esa nación insular y la región ártica. Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia y Países Bajos se han sumado a la iniciativa con sus propios efectivos militares en la isla, codiciada por el Gobierno Trump con el argumento reforzar su “seguridad nacional” y de que caiga en manos de China o Rusia.

La Casa Blanca aseguró este jueves que estos movimientos no afectan “en absoluto” al objetivo de Trump de controlar Groenlandia, rica en metales preciosos y tierras raras.

El Gobierno danés ha insistido en la soberanía de la isla y rechazado las pretensiones de Washington, aunque se comprometió a la creación de un grupo de trabajo con el Gabinete de Trump para abordar las “discrepancias” sobre el tema.