Delcy Rodríguez lleva años en el radar de la DEA, según documentos oficiales

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha estado en el radar de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) durante años y en 2022 incluso fue catalogada como un “objetivo prioritario”, una designación que el ente reserva para sospechosos que se cree que tiene un “impacto significativo” en el narcotráfico.

La versión se desprende de registros obtenidos por la agencia AP y de más de media docena de funcionarios actuales y antiguos de las fuerzas del orden estadounidenses.

La DEA ha recopilado un archivo detallado de inteligencia sobre Rodríguez que data al menos de 2018, según muestran los registros, catalogando a sus asociados conocidos y acusaciones que van desde el tráfico de drogas hasta el contrabando de oro.

Un informante confidencial dijo a la DEA a principios de 2021 que Rodríguez estaba utilizando hoteles en el complejo caribeño de Isla Margarita “como tapadera para blanquear dinero”, según muestran los registros.

Tan recientemente como el año pasado fue vinculada con el presunto testaferro de Maduro, Alex Saab, a quien las autoridades estadounidenses arrestaron en 2020 por cargos de blanqueo de capitales.

El gobierno de Estados Unidos nunca ha acusado públicamente a Rodríguez de ninguna conducta criminal. Cabe destacar para aun siendo parte del círculo cercano de Maduro, no está entre los más de una docena de funcionarios venezolanos actuales acusados de tráfico de drogas junto al presidente depuesto.

Tres agentes actuales y antiguos de la DEA que revisaron los registros a petición de AP dijeron que indican un interés intenso en Rodríguez durante gran parte de su mandato como vicepresidenta, que comenzó en 2018. No estaban autorizados a discutir investigaciones de la DEA y hablaron bajo condición de anonimato.

Los registros revisados por AP no dejan claro por qué Rodríguez fue elevada a “objetivo prioritario”, una designación que requiere una documentación extensa para justificar recursos adicionales de investigación. La agencia tiene cientos de objetivos prioritarios en cualquier momento, y ser marcado con la etiqueta no implica necesariamente ser acusado penalmente.

“Estaba en ascenso, así que no es sorprendente que pueda convertirse en un objetivo prioritario por su papel”, dijo Kurt Lunkenheimer, exfiscal federal en Miami que ha gestionado múltiples casos relacionados con Venezuela.

“El problema es que cuando la gente habla de ti y te conviertes en un objetivo de alta prioridad, hay una diferencia entre eso y las pruebas que respaldan una acusación”, agregó.

El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela no respondió a los correos electrónicos solicitando comentarios.

La DEA y el Departamento de Justicia de EE. UU. tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios. Al preguntarle si el presidente confía en Rodríguez, la Casa Blanca remitió a AP a las declaraciones previas de Trump sobre una “muy buena conversación” que mantuvo con la presidenta en funciones el 14 de enero, un día antes de que ella se reuniera en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe.

Casi inmediatamente después de la captura de Maduro, Trump empezó a elogiar a Rodríguez -llegando a referirse a ella la semana pasada como una “persona magnífica”-, que estaba en estrecha relación con funcionarios en Washington, incluido el secretario de Estado Marco Rubio.

“Guardiana de los intereses estadounidenses”

El interés de la DEA en Rodríguez surge justo cuando Trump ha intentado instalarla como guardiana de los intereses estadounidenses para navegar una volátil Venezuela post-Maduro, dijo Steve Dudley, codirector de InSight Crime, un grupo de expertos centrado en el crimen organizado en América.

“El actual gobierno venezolano es un régimen híbrido criminal. La única forma de alcanzar una posición de poder en el régimen es, como mínimo, facilitando actividades criminales”, dijo Dudley, que lleva años investigando Venezuela. “Esto no es un fallo en el sistema. Este es el sistema”, agregó.

Estos sentimientos fueron expresados por la líder opositora María Corina Machado, quien se reunió con Trump en la Casa Blanca el jueves en un intento de impulsar un mayor apoyo estadounidense a la democracia venezolana.

“El sistema judicial estadounidense tiene suficiente información sobre ella”, dijo Machado, refiriéndose a Rodríguez. “Su perfil es bastante claro”, añadió. Rodríguez, de 56 años, llegó a la cima del poder en Venezuela como leal asistente de Maduro, con quien comparte una profunda inclinación izquierdista que se origina tras la muerte de su padre socialista bajo custodia policial cuando ella tenía solo siete años.

A pesar de culpar a Estados Unidos por la muerte de su padre, trabajó de forma constante como ministra de Asuntos Exteriores y luego vicepresidenta para atraer inversiones estadounidenses durante la primera administración Trump, contratando lobistas cercanos a Trump e incluso ordenando a la compañía petrolera estatal que hiciera una donación de 500.000 dólares para su toma de posesión.

La ofensiva de encanto fracasó cuando Trump, impulsado por Rubio, presionó a Maduro para que celebrara elecciones libres y justas. En septiembre de 2018, la Casa Blanca sancionó a Rodríguez, describiéndola como clave para el control de Maduro sobre el poder y su capacidad para “consolidar su régimen autoritario”. También fue sancionada anteriormente por la Unión Europea.

Pero esas acusaciones se centraban en su amenaza a la democracia venezolana, no en ninguna supuesta implicación en corrupción.

“Venezuela es un estado fallido que apoya el terrorismo, la corrupción, los abusos de derechos humanos y el tráfico de drogas en los más altos niveles. No hay nada político en este análisis”, dijo Rob Zachariasiewicz, un exagente de la DEA durante mucho tiempo que dirigió investigaciones sobre altos funcionarios venezolanos.

Zachariasiewicz, que ahora es socio director en Elicius Intelligence, una firma especializada en investigaciones, agrega que “Delcy Rodríguez ha formado parte de esta empresa criminal”.

Interés “sin precedentes” de la DEA

Los registros de la DEA vistos por AP ofrecen una visión sin precedentes del interés de la agencia por Rodríguez. Gran parte de ello estuvo impulsado por la élite División de Operaciones Especiales de la agencia, la misma unidad con sede en Virginia que trabajó con los fiscales en Manhattan para imputar a Maduro.

Uno de los registros cita a un informante confidencial no identificado que vincula a Rodríguez con hoteles en la isla Margarita que supuestamente se usan como tapadera para blanquear dinero. AP no ha podido confirmar la información de forma independiente.

Estados Unidos ha considerado durante mucho tiempo la isla turística, al noreste del continente venezolano, un centro estratégico para las rutas de tráfico de drogas hacia el Caribe y Europa. Numerosos traficantes han sido arrestados o se han refugiado allí a lo largo de los años, incluidos representantes del cártel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los registros también indican que los federales estaban investigando la implicación de Rodríguez en contratos gubernamentales adjudicados al aliado de Maduro, Saab, pesquisas que siguen en curso incluso después de que el presidente Joe Biden lo indultara en 2023 como parte de un intercambio de presos por estadounidenses encarcelados en Venezuela.

El empresario colombiano llegó a convertirse en uno de los principales solucionadores de problemas de Venezuela, a medida que las sanciones estadounidenses cortaban su acceso a la moneda fuerte y a los bancos occidentales.

Fue arrestado en 2020 por cargos federales de blanqueo de capitales mientras viajaba de Venezuela a Irán para negociar acuerdos petroleros que ayudaban a ambos países a eludir sanciones.

En un asunto no relacionado, los registros de la DEA también indican el interés de los agentes en la posible implicación de Rodríguez en supuestos acuerdos corruptos entre el gobierno y Omar Nassif-Sruji, familiar de una pareja romántica de larga data de Rodríguez, Yussef Nassif.

Nassif-Sruji no respondió a correos electrónicos ni mensajes de texto solicitando comentarios y un abogado de Nassif negó que su cliente estuviera involucrado en ninguna actividad nefasta, señalando que no ha sido acusado de ningún delito.

“Él tiene el máximo respeto y confianza en la visión de la presidenta en funciones para Venezuela y cree que ella es una verdadera patriota que ha dedicado toda su vida al bienestar del pueblo venezolano”, dijo el abogado Jihad M. Smaili en un comunicado.

“Las insinuaciones de que el señor Nassif está actualmente involucrado en cualquier relación inapropiada con la presidenta en funciones son falsas”, comentó.

En conjunto, las investigaciones de la DEA subrayan la forma en que se ha ejercido el poder durante mucho tiempo en Venezuela, que está clasificada como el tercer país más corrupto del mundo por Transparencia Internacional.

Para Rodríguez, también representan una especie de espada afilada sobre su cabeza, dando vida a la amenaza de Trump poco después de la destitución de Maduro de que “pagaría un precio muy alto, probablemente más grande que Maduro” si no se alineaba.

El presidente añadió que quería que ella proporcionara a Estados Unidos “acceso total” a las vastas reservas de petróleo y otros recursos naturales del país.

“El simple hecho de ser líder en un régimen altamente corrupto durante más de una década hace lógico que ella sea un objetivo prioritario para la investigación”, dijo David Smilde, profesor de la Universidad de Tulane que ha estudiado Venezuela durante tres décadas.

“Ella seguro que lo sabe, y le da al gobierno de Estados Unidos ventaja sobre ella. Puede temer que si no hace lo que exige la administración Trump, podría acabar con una acusación formal como la de Maduro”, aseveró.