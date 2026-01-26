Interpol desmantela banda criminal que traficaba migrantes venezolanos a Chile en operativo global

La organización criminal peruana “Los Zorritos del Norte”, acusada de traficar migrantes venezolanos —entre ellos menores de edad— hacia Chile, fue desarticulada en el marco de un masivo operativo internacional coordinado por Interpol, orientado a desmantelar redes de migración ilegal y trata de personas en distintos países.

La captura de la banda criminal “Los Zorritos del Norte” se produjo durante la operación “Liberterra III”, desplegada entre el 10 y el 25 de noviembre de 2025, que involucró a policías y fiscalías de 119 países y territorios. Según informó Interpol, la ofensiva permitió detener a 3.744 sospechosos, identificar a 12.992 migrantes en situación irregular y evitar que 4.414 personas cayeran en redes de trata.

En el caso peruano, las autoridades apuntan a que Los Zorritos del Norte traficaron al menos 30 migrantes venezolanos, entre ellos seis menores de edad, con destino a Chile. De acuerdo con Interpol, las detenciones fueron posibles gracias al trabajo conjunto con una empresa de autobuses.

“Esta operación demuestra que la colaboración internacional y con el sector privado es fundamental para desarticular redes criminales que se aprovechan de personas vulnerables”, señaló David Caunter, responsable del combate contra el crimen organizado emergente en Interpol. El organismo destacó que las organizaciones dedicadas al tráfico de personas suelen operar a través de rutas aparentemente legales, utilizando transporte formal y documentación fraudulenta.

El operativo tuvo resultados significativos en distintos continentes. En España, se desmanteló una red que explotaba sexualmente a mujeres en salones de belleza y locales de masaje en Barcelona y Marbella. En Brasil, fue desarticulada una estructura transnacional vinculada a rutas que conectaban Pakistán, Afganistán, México y Estados Unidos, con activos congelados por más de 5,9 millones de reales.

En Centroamérica, Interpol también informó la detención en Costa Rica de un hombre acusado de extorsionar sexualmente a menores de edad, mientras que en África y El Salvador se identificaron casos extremos de trata, incluyendo la venta de una joven a un adulto mayor y el secuestro de un niño con fines de tráfico de órganos.

Además, Interpol advirtió sobre un cambio en los patrones migratorios. “Los flujos se han invertido en gran medida y hay más ciudadanos sudamericanos desplazándose hacia el sur a través de Centroamérica”, dijo Caunter, quien atribuyó esta tendencia a las políticas migratorias regionales. Si bien los viajes hacia el norte continúan, estos se realizan cada vez más por rutas marítimas o aéreas, más costosas y riesgosas.

La organización policial internacional alertó además que el fraude documental sigue siendo una herramienta clave para estas redes, a través de documentos falsificados o el uso de documentos auténticos obtenidos de forma fraudulenta.