Lula le pide a Trump que la Junta de Paz se limite a Gaza e incluya a Palestina

El presidente brasileño tuvo una larga conversación telefónica con el mandatario estadounidense, donde acordaron reunirse en la Casa Blanca.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó por teléfono con su par de Estados Unidos, Donald Trump, y le solicitó que la Junta de Paz impulsada por Washington se concentre exclusivamente en la situación de Gaza e incorpore un “asiento” para Palestina. Lula, que aún no acepta integrar el organismo, planteó además la necesidad de una reforma amplia de la ONU y criticó la iniciativa al considerar que podría debilitarla. En la llamada también abordaron la situación en Venezuela, la cooperación contra el crimen organizado y acordaron una futura visita de Lula a la Casa Blanca.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó este lunes (26.01.2026) por teléfono con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, y le pidió que la Junta de Paz propuesta por Washington se limite a lidiar con la situación de Gaza e incluya un “asiento” para Palestina.

Lula, quien todavía no ha aceptado la invitación para integrar la Junta de Paz, propuso cambios a este organismo concebido por Trump para resolver conflictos en todo el mundo y que inicialmente había sido presentado con el objetivo de ayudar a la recuperación del territorio palestino, tras la guerra entre Israel y Hamás.

Al mismo tiempo, el presidente brasileño le reiteró la importancia de una reforma amplia de la ONU que incluya el aumento del número de países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, según un comunicado del Gobierno brasileño.

Nueva ONU

Durante un acto celebrado el viernes pasado, Lula criticó la idea de la Junta de Paz y acusó a Trump de querer crear una “nueva ONU” con él como “dueño”.

Hasta ahora, una veintena de naciones, algunas de ellas lideradas por aliados próximos de Trump, han expresado su apoyo a la iniciativa, pero las grandes potencias y la mayoría de países europeos se han mostrado reticentes al considerar que la Junta debilita a la ONU.

En cuanto a Venezuela, otro punto de tensión entre los dos Gobiernos, Lula subrayó la necesidad de “preservar la paz y la estabilidad” en la región.

Durante la llamada telefónica, que duró unos 50 minutos, Lula le habló también de la propuesta hecha por Brasil para reforzar la cooperación bilateral en el combate al crimen organizado, con intercambio de datos sobre transacciones financieras y el congelamiento de activos de las facciones.

Por último, los dos líderes acordaron una visita de Lula a la Casa Blanca, a realizarse en una fecha todavía por determinar después del viaje de este a la India y a Corea del Sur en febrero. De confirmarse, será la primera visita del presidente brasileño a Washington con Trump como presidente, después de que el año pasado la relación bilateral estuviera marcada por desencuentros en torno a cuestiones comerciales y políticas.

