Kaiser por dichos de Labbé: “Tendrá que responder ante las instancias partidarias”

El presidente y excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió a las críticas formuladas por el diputado Cristián Labbé, quien cuestionó la decisión de la colectividad de restarse del próximo Gobierno encabezado por José Antonio Kast.

Las declaraciones de Kaiser se producen luego de que Labbé manifestara públicamente su desacuerdo con la postura adoptada por la directiva del partido, asegurando que la determinación de no integrar el futuro gabinete “tiene molesta a gran parte de las bases”. Los dichos coincidieron con la presencia del parlamentario en la ceremonia de nombramiento del gabinete, instancia a la que Kaiser fue invitado, pero no asistió.

Consultado sobre este episodio, el líder del PNL optó por no profundizar en la controversia y remarcó que se trata de una situación que deberá resolverse al interior del partido. “Ese es un tema particular de él, y respecto del resto de lo que ha sido su actividad y su actitud, él tendrá que responder ante las instancias partidarias que corresponda; yo no me voy a pronunciar”, sostuvo.

En relación con una eventual citación de Labbé al Tribunal Supremo del partido, Kaiser señaló que no maneja esa información y recalcó que se trata de una atribución de los órganos internos. “No lo sé. Eso es algo que usted tendría que consultar al Tribunal Supremo, porque aquí en este partido sí tenemos separación de poderes”, afirmó.

Finalmente, el excandidato presidencial aclaró que el Partido Nacional Libertario no tendrá inconvenientes en que militantes asuman cargos en el futuro gobierno, siempre que no se trate de posiciones políticamente expuestas, evitando volver a referirse directamente a las críticas formuladas por el diputado.