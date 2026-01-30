Archivos de Epstein: denuncia anónima dice que Trump violó a niña de 13 o 14 años

Una verdadera tormenta estalló en Estados Unidos esta tarde, luego de que fueran liberados más de tres millones de archivos relativos al caso de Jeffrey Epstein y el New York Times divulgara uno de ellos, confeccionado por agentes de la Oficina Federal de Investigación (F.B.I.), quienes hicieron un resumen de más de una docena de pistas recibidas por la agencia que involucraban al Presidente Donald Trump y a Jeffrey Epstein.

El diario indica que “No está claro por qué los investigadores armaron el resumen, que incluye acusaciones de abuso sexual por parte del Sr. Epstein y del Sr. Trump. Los correos electrónicos no incluyeron ninguna evidencia corroborante y The New York Times no está describiendo los detalles de las afirmaciones no verificadas”.

El matutino indica que “los correos electrónicos resumían pistas enviadas al Centro Nacional de Operaciones de Amenazas del F.B.I. en Virginia Occidental, que recibe un gran volumen de llamadas de todo el país, permitiendo a los miembros del público enviar pistas sobre delitos a la agencia”.

Sin embargo, no hay detalles acerca de cuándo fueron recibidas las pistas. El mismo periódico aseveró que “Todd Blanche, el fiscal general adjunto, dijo en una conferencia de prensa el viernes que la Casa Blanca no tuvo ninguna participación en la revisión de los documentos de Epstein. También dijo que no había material en los archivos que diera lugar a procesamientos adicionales” y que la Casa Blanca se remitió a una declaración pública del Departamento de Justicia, la cual afirmaba que los documentos liberados “pueden incluir imágenes, documentos o videos falsos o enviados falsamente”.

El documento en cuestión, que tiene una serie de tachas sobre los nombres de las fuentes de la información, señala -entre otras cosas- que alguien dijo que 35 años atrás una mujer que en ese momento era una adolescente de 13-14 años de edad, fue “forzada a hacerle sexo oral” a Donald Trump, y que debido a ello lo mordió, tras lo cual habría recibido un golpe en la cara. La víctima también dijo haber sido abusada por Jeffrey Epstein. Además, el documento indica que “la pista fue enviada a la oficina de Washington para realizar una entrevista”, pero no hay más datos al respecto. De hecho, un recuadro que dice “Criminal history”, en referencia al prontuario de alguien que no se especifica, aparece completamente borrado.

