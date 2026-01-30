Trump advierte que flota enviada a Irán es “incluso más grande” que la de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que ha desplegado una flota naval de gran magnitud en dirección a Irán. Según afirmó, es “incluso mayor” que la utilizada anteriormente frente a Venezuela. Pese al mensaje, el mandatario aseguró que Teherán estaría dispuesto a negociar y dejó abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo diplomático.

Las declaraciones fueron realizadas desde la Oficina Oval, luego de ser consultado por la prensa sobre el aumento de la tensión con Irán. “Actualmente, una gran armada, una flota se dirige hacia Irán, y es incluso mayor que la que teníamos cerca de Venezuela (…) Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Puedo decir esto: ellos sí quieren llegar a un acuerdo”, aseguró Trump.

“Iban a ahorcar a 837 personas. Y les dije: Si lo hacen, pagarán un precio como nadie ha pagado antes. Dieron marcha atrás y lo aprecio”, añadió.

Consultado sobre si Washington ha establecido un plazo para que Irán acceda a negociar antes de adoptar eventuales acciones militares, Trump evitó entregar definiciones concretas. “Solo ellos lo saben con certeza”, respondió, aludiendo a las autoridades iraníes.

“No quiero hablar de nada que tenga que ver con mis acciones militares”, agregó el presidente, aunque destacó el poder de las fuerzas estadounidenses desplegadas en la zona. “Tenemos una flota tremendamente poderosa allí. Tenemos los barcos más poderosos del mundo. Tenemos el ejército más poderoso del mundo, con mucha diferencia”, enfatizó.

El mandatario defendió la estrategia de presión de su administración y aseguró que esta ha tenido efectos concretos en el pasado. Además, reiteró que busca un acuerdo con el gobierno iraní para impedir que el país desarrolle un arma nuclear y para que “dejen de matar a manifestantes”.

Desde Teherán, el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araghchí, señaló este viernes que Irán está dispuesto a explorar una solución diplomática con Estados Unidos respecto de su programa nuclear, aunque advirtió sobre la histórica “falta de buena voluntad” de Washington en negociaciones anteriores.