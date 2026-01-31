Irán advierte a Estados Unidos que “tenemos el dedo en el gatillo”

El jefe del Ejército en Irán, el general Amir Hatami, avisó este sábado (31.01.2026) a Estados Unidos e Israel que sus fuerzas están en alerta máxima, tras el voluminoso despliegue de buques de guerra norteamericanos en el Golfo. “Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán están en completo estado de alerta defensiva y militar, los movimientos del enemigo en la región son monitoreados con precisión y tenemos el dedo en el gatillo”, afirmó el comandante en jefe del Ejército, según informaron las agencias iraníes.

Hatami aseguró que “si el enemigo comete un error, sin duda pondrá en peligro su propia seguridad, la seguridad de la región y la del régimen sionista (Israel)”. Sus afirmaciones llegan en momentos de crecientes tensiones con Estados Unidos, que ha desplazado a Oriente Medio una flota encabezada por el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln, junto con su grupo de escolta, en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar si Teherán no negocia un acuerdo sobre su programa nuclear y si continúa con la represión de los manifestantes durante las protestas.

La tecnología nuclear “no se puede eliminar”

El comandante enfatizó que la tecnología nuclear de la república islámica “no se puede eliminar”, en respuesta a las presiones de Trump, que exige a Irán negociar un acuerdo sobre su programa atómico si quiere librarse de un ataque. “La ciencia y tecnología nucleares de la República Islámica de Irán no se pueden eliminar, aunque los científicos y los hijos de esta nación mueran como mártires”, dijo Hatami, citado por la agencia IRNA.

El canciller iraní, Abás Araqchi, dijo que su país está dispuesto a negociar sobre su programa atómico “en pie de igualdad”, que no bajo amenaza, y matizó que “nunca” accederá a negociar sobre sus capacidades en materia de misiles y defensa. Estados Unidos, Israel y varias potencias occidentales aseguran que el programa nuclear iraní tiene el objetivo de alcanzar la bomba atómica, cosa que Teherán niega.

Irán, dispuesto a negociar o a luchar

Ayer, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, declaró durante su visita a Turquía que su país está dispuesto a negociar con Estados Unidos una solución diplomática a la contienda nuclear iraní, en negociaciones “equitativas y justas”. En los últimos días, Turquía ha estado intentando mediar entre Teherán y Washington para evitar una nueva escalada militar en la región de Oriente Medio.

El jefe de la diplomacia iraní criticó al mismo tiempo las “contradicciones” de Estados Unidos y aseguró que “un ataque militar no es una opción”, ya que los bombardeos aéreos de junio pasado por parte de EE. UU. e Israel “no alcanzaron su objetivo”. “Sufrieron una derrota en junio. Si lo intentan otra vez, pasará lo mismo”, dijo Araqchí en una rueda de prensa conjunta con su homólogo turco, Hakan Fidan, en Estambul.