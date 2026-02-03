Machado abre opción a dialogar con Delcy Rodríguez para acordar transición en Venezuela

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, está dispuesta a reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez “si es necesario” para establecer un “cronograma de transición”, informaron el lunes (02.02.2026) medios colombianos tras mantener una conversación con la Nobel de la Paz.

El periódico El Tiempo y Caracol Radio señalaron que Machado expuso la posiblidad de reunirse con la mandataria chavista tras la captura del derrocado Nicolás Maduro el 3 de enero por parte de Estados Unidos.

“Si es necesario intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir el avance de un cronograma de transición, pues se hará”, dijo Machado, citada por el diario de mayor circulación en Colombia, que participó de una videoconferencia con la dirigente opositora y medios locales.

En la Venezuela pos-Maduro el rol de Machado sigue siendo una incógnita.

Donald Trump cuestionó tras la detención de Maduro la capacidad de la opositora para asumir como presidenta, pero bajó el tono luego de recibir de su parte la medalla del Nobel de Paz a mediados de enero.

La oposición denuncia fraude en las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Maduro fue reelegido.

Machado sigue fuera de Venezuela desde diciembre, cuando salió de la clandestinidad para viajar a Oslo, donde recibió el premio en diciembre.

Rodríguez recibe a jefa de misión de EE.UU.

En tanto, la presidenta interina Rodríguez se reunió este lunes con la nueva encargada de negocios de Estados Unidos Laura Dogu, quien llegó al país el sábado para reabrir la misión diplomática, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones entre ambas naciones.

A través de una publicación en Telegram, el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela indicó que Rodríguez recibió a Dogu en el palacio presidencial de Miraflores, al tiempo que compartió dos fotografías del encuentro.

Asimismo, dijo que la reunión se dio en el marco “de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica”, sin ofrecer mayores detalles de los conversado.

El sábado, Dogu llegó a Caracas en medio de los acercamientos entre ambos países, tras la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores.

Al término de la reunión, la Cancilería informó sobre el nombramiento del excanciller Félix Plasencia como jefe de la representación venezolana en Estados Unidos, como parte del proceso gradual de reanudación de relaciones.