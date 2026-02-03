Registran las oficinas de X en Francia y convocan a Elon Musk para ser interrogado

La Fiscalía de París allanó este martes las oficinas de la red social X en Francia, como parte de una investigación que inició en enero de 2025 para esclarecer si la plataforma manipuló el funcionamiento de su algoritmo para facilitar injerencias extranjeras. En paralelo, la indagatoria también se amplió al sistema de inteligencia artificial Grok, por denuncias sobre la difusión de contenido de carácter sexual.

El procedimiento es encabezado por la sección contra la ciberdelincuencia del Ministerio Público francés, con apoyo de Europol y unidades especializadas de la policía. La fiscalía informó que citó a declarar al propietario de X, Elon Musk, y a la exdirectora ejecutiva de la compañía, Linda Yaccarino, quienes deberán comparecer en audiencias programadas para abril. Asimismo, empleados de la empresa fueron convocados en calidad de testigos entre el 20 y el 24 de ese mes.Además, varios empleados de la empresa fueron convocados en calidad de testigos.

La investigación se inició tras denuncias presentadas por autoridades y expertos en ciberseguridad, quienes alertaron sobre modificaciones en el funcionamiento del algoritmo de la plataforma, las que habrían reducido la diversidad de contenidos y amplificado mensajes específicos. Entre los denunciantes figura el diputado francés Éric Bothorel, quien advirtió sobre una falta de claridad en los criterios de moderación y en las decisiones técnicas adoptadas desde que la red social fue adquirida por Musk en 2022.

A estas inquietudes se sumó una denuncia de un alto funcionario de ciberseguridad del Estado francés, que cuestionó la promoción de contenidos considerados ilícitos o perjudiciales. A partir de estos antecedentes, la fiscalía decidió ampliar el alcance de las diligencias para evaluar posibles delitos asociados a la administración de plataformas digitales y al tratamiento automatizado de datos.

En las últimas semanas, el foco de la investigación también se ha extendido al sistema de inteligencia artificial Grok, desarrollado por X. Según las autoridades, existen antecedentes sobre la generación y difusión de imágenes sexualizadas, incluidas representaciones de mujeres y menores, a partir del uso de esta herramienta. Estas situaciones motivaron nuevas denuncias y llevaron a la fiscalía a analizar eventuales responsabilidades penales vinculadas a la difusión de material pornográfico, extracción fraudulenta de datos y alteración de sistemas informáticos.

Un informe de la organización AI Forensics, publicado en enero, señaló que una proporción significativa de las imágenes generadas por Grok contenía elementos sexualizados, algunas de ellas con apariencia de menores de edad. A raíz de estos antecedentes, autoridades francesas solicitaron la retirada inmediata de contenidos considerados ilegales y reforzaron las acciones de fiscalización sobre la plataforma.

Mientras que en el Reino Unido, organismos reguladores iniciaron investigaciones paralelas sobre el uso de datos personales y la creación de deepfakes sexuales mediante inteligencia artificial, mientras que la Comisión Europea anunció que analiza la situación de la empresa matriz de Grok, xAI, en el marco de la normativa comunitaria sobre servicios digitales.

Hasta ahora, X no ha emitido una respuesta oficial sobre los allanamientos ni sobre las citaciones judiciales. En ocasiones anteriores, la compañía ha sostenido que las investigaciones en su contra responden a motivaciones políticas y ha defendido su política de moderación como una expresión de libertad de expresión.