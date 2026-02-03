Rusia lanza ataque masivo contra Ucrania pese a tregua energética anunciada por Trump

Durante la madrugada de este martes, Rusia lanzó un ataque aéreo a gran escala contra Ucrania, pese a la tregua temporal sobre infraestructura energética que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró haber acordado con Vladímir Putin. Según el gobierno ucraniano, el ataque incluyó 521 proyectiles, entre drones y misiles, afectando a Kiev y otras regiones del país.

El ataque a gran escala coincidió con una de las noches más heladas del invierno, con temperaturas cercanas a los –20 °C en Kiev. Las sirenas antiaéreas se activaron pasada la medianoche y las explosiones se extendieron por varias horas.

“Sin presión a Rusia no terminará. Ahora mismo Moscú elige el terror y la escalada, y es por eso que se requiere máxima presión”, dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Según informó, las fuerzas rusas utilizaron 521 proyectiles aéreos, entre ellos 450 drones de ataque y 71 misiles balísticos y de crucero. Las explosiones se registraron en la capital de Kiev y en regiones como Járkov, Sumi, Odesa, Dnipró y Vínnytsia, afectando viviendas e instalaciones del sistema energético, y dejando al menos nueve personas heridas.

La Fuerza Aérea de Ucrania detalló que el ataque incluyó misiles balísticos Iskander, misiles hipersónicos Zircon y drones explosivos de distintos tipos, los sistemas de defensa lograron interceptar cerca de 450 objetivos. En paralelo, la empresa energética DTEK confirmó daños en centrales térmicas, en lo que constituye el noveno ataque de gran escala contra estas instalaciones desde octubre de 2025.

“Aprovechar los días más fríos del invierno para aterrorizar a la gente es más importante para Rusia que recurrir a la diplomacia”, señaló Zelenski. En Kiev, más de mil edificios quedaron sin calefacción y se aplicaron cortes eléctricos de emergencia en algunos distritos, y en Járkov, la situación afectó a cientos de complejos residenciales.

Donald Trump había señalado la semana pasada que Putin se comprometió a no atacar infraestructura energética ucraniana durante siete días por el extremo frío. Sin embargo, Moscú precisó posteriormente que ese compromiso se extendía solo hasta el domingo 1 de febrero. El ataque ocurrió en pleno periodo de temperaturas extremas provocadas por un vórtice polar.

Desde el Kremlin, el Ministerio de Defensa sostuvo que la ofensiva respondió a supuestos ataques ucranianos contra objetivos civiles en territorio ruso y que los blancos eran instalaciones vinculadas al complejo militar-industrial y al sistema energético de Ucrania.

El bombardeo se produjo mientras una delegación ucraniana viajaba a Abu Dabi para una nueva ronda de conversaciones con Estados Unidos y Rusia, y en paralelo a la visita del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a Kiev. El jefe de la Alianza reiteró el respaldo a Ucrania y llamó a reforzar la entrega de sistemas de defensa aérea, en un contexto en que el conflicto se acerca a su cuarto aniversario.