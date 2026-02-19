Publicidad
Huelga general paraliza Argentina en rechazo a reforma laboral y afecta a cientos de vuelos

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Sin transporte público, con servicios parcialmente interrumpidos y más de 400 vuelos cancelados, la paralización coincide con el debate del proyecto que propone jornadas de hasta 12 horas y un nuevo sistema de indemnizaciones, medidas que los sindicatos califican como pérdida de derechos sociales.

La huelga general de 24 horas convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) paralizó este jueves gran parte de Argentina en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Sin transporte público, con más de 400 vuelos cancelados y servicios parcialmente interrumpidos, miles de trabajadores marcharon hacia el Congreso mientras se debate el proyecto. Los sindicatos cuestionan la extensión de la jornada a 12 horas y el nuevo sistema de indemnizaciones.

FOTODELDÍA BUENOS AIRES, 19/02/2026.- Vista de la zona de la estación ferroviaria de Plaza Constitución en la Ciudad de Buenos Aires, este jueves, durante una huelga general en contra de la reforma laboral en protesta contra el proyecto de reforma laboral, impulsado por el Gobierno del ultraderechista Javier Milei y que debatirá el pleno de la Cámara de Diputados. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

La medida cuenta con el respaldo de 13 gremios y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). También se sumaron los principales sindicatos del transporte, entre ellos la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT) y la UGATT, lo que dejó sin funcionamiento a trenes, subterráneos, la mayoría de los colectivos y vuelos en todo el país.

Desde la CGT aseguraron que el nivel de adhesión es “muy importante”, destacando que incluso los turnos nocturnos comenzaron a paralizar actividades desde la noche anterior.

La Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (JURCA) informó la cancelación de más de 400 vuelos, afectando a más de 64 mil pasajeros y operaciones de carga. Solo Aerolíneas Argentinas suspendió 255 vuelos y estimó pérdidas por unos US$3 millones. La compañía anunció además descuentos salariales para quienes adhieran al paro.

BUENOS AIRES, 19/02/2026.- Un pasajero pasa ante los mostradores de facturación del Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires, este jueves, durante una huelga general en contra de la reforma laboral en protesta contra el proyecto de reforma laboral, impulsado por el Gobierno del ultraderechista Javier Milei y que debatirá el pleno de la Cámara de Diputados. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Desde Chile, LATAM Airlines ajustó itinerarios desde y hacia Argentina; JetSMART canceló 96 vuelos afectando a más de 17 mil pasajeros; y Sky Airline suspendió operaciones tras la adhesión de Intercargo, empresa de servicios de rampa. Asimismo, KLM informó modificaciones en sus vuelos.

El miércoles, un plenario de comisiones de la Cámara Baja emitió dictamen favorable al proyecto, aunque el Ejecutivo debió retirar el artículo que recortaba licencias por enfermedad y accidentes laborales. Sin embargo, los sindicatos mantienen su rechazo a aspectos como la posibilidad de jornadas laborales de hasta 12 horas, el denominado “salario dinámico” y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral para financiar indemnizaciones mediante aportes empresariales obligatorios, mecanismo que también genera reparos en parte del sector privado.

