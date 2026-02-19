Huelga general paraliza Argentina en rechazo a reforma laboral y afecta a cientos de vuelos

La huelga general de 24 horas convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) paralizó este jueves gran parte de Argentina en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Sin transporte público, con más de 400 vuelos cancelados y servicios parcialmente interrumpidos, miles de trabajadores marcharon hacia el Congreso mientras se debate el proyecto. Los sindicatos cuestionan la extensión de la jornada a 12 horas y el nuevo sistema de indemnizaciones.

La medida cuenta con el respaldo de 13 gremios y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). También se sumaron los principales sindicatos del transporte, entre ellos la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT) y la UGATT, lo que dejó sin funcionamiento a trenes, subterráneos, la mayoría de los colectivos y vuelos en todo el país.

Desde la CGT aseguraron que el nivel de adhesión es “muy importante”, destacando que incluso los turnos nocturnos comenzaron a paralizar actividades desde la noche anterior.

La Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (JURCA) informó la cancelación de más de 400 vuelos, afectando a más de 64 mil pasajeros y operaciones de carga. Solo Aerolíneas Argentinas suspendió 255 vuelos y estimó pérdidas por unos US$3 millones. La compañía anunció además descuentos salariales para quienes adhieran al paro.

Desde Chile, LATAM Airlines ajustó itinerarios desde y hacia Argentina; JetSMART canceló 96 vuelos afectando a más de 17 mil pasajeros; y Sky Airline suspendió operaciones tras la adhesión de Intercargo, empresa de servicios de rampa. Asimismo, KLM informó modificaciones en sus vuelos.