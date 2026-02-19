Izquierdista José María Balcázar asume en Perú y promete transición “pacífica y transparente”

El flamante presidente interino de Perú, José María Balcázar, agradeció este miércoles al Congreso de su país por haberlo elegido jefe de Estado y garantizó a sus compatriotas “una transición democrática electoral pacífica” tras los comicios que se celebrarán en abril.

“Quiero garantizar al pueblo de Perú una transición democrática electoral pacífica, transparente”, remarcó Balcázar en su primer discurso tras asumir como presidente de transición hasta el próximo 28 de julio, cuando deberá entregar el poder al jefe de Estado que sea electo en los próximos comicios.

El nuevo mandatario pidió “que no haya ningún tipo de duda sobre las elecciones” generales que se celebrarán en abril y anunció que en los próximos meses buscará “mantener una pacificación de verdad” y que su país tenga “ministerios aptos para enfrentar a la inseguridad ciudadana”, que es la principal exigencia de los peruanos.

El gobernante, quien además de legislador también fue juez de la Corte Suprema de Justicia de Perú, hizo durante su discurso un breve repaso sobre algunos de los principales hitos históricos de su país y aseguró que “sí es posible construir una nueva democracia”.

“Hay que reescribir la historia del Perú”, enfatizó antes de señalar que “hay una deuda que el Perú necesita rescatar” con las poblaciones originarias quechuas y aimaras.

Tras afirmar que se encuentra “sumamente motivado” por su designación como mandatario, consideró que en su país ya no se está “en los tiempos para pelear”.

“Aquí ya no hay derechas ni izquierdas, eso ya no tiene ningún tipo de sustento”, acotó antes de remarcar que “hay que ponerse a trabajar”.

Balcázar también aseguró que su gobierno mantendrá la actual política económica, porque consideró que “no se puede llevar” a su país “a ensayos económicos”.

Anunció, en ese sentido, que va a conversar con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, para saber “qué posibilidades hay de un mejoramiento económico” en su país.

También dijo que no buscará “cambiar el rumbo” de la política de seguridad ciudadana, que se ha concentrado en luchar contra el embate del crimen organizado y reiteró que va “a trabajar para que las elecciones sean las más limpias”.

El Congreso de Perú eligió este miércoles a Balcázar, de 83 años, como nuevo presidente del país andino, en sustitución del derechista José Jerí, al que el Legislativo destituyó en la víspera, tras apenas cuatro meses en el cargo y a falta de menos de dos meses para las elecciones generales.

Balcázar fue el más votado por los legisladores para ocupar la vacante dejada por Jerí como presidente del Congreso, lo que automáticamente se convirtió en presidente interino de Perú ante la ausencia de autoridades electas por voto popular, luego de las destituciones de Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025).

El legislador, del partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones de 2021, se convirtió en el octavo gobernante en casi una década de crisis política y su misión será ejercer como jefe de Estado hasta el 28 de julio, cuando deberá ceder el mando presidencial al ganador o ganadora de los comicios presidenciales que ya están en marcha.