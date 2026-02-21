“Yellow Letters” gana el Oso de Oro de la Berlinale

“Yellow Letters”, una película del cineasta turco-alemán Ilker Catak sobre la censura de las autoridades de Turquía contra una pareja de artistas, ganó este sábado el Oso de Oro a la mejor película en la Berlinale, en la que el cine mexicano también brilló pese a una edición eclipsada por una polémica sobre Gaza y la relación entre el cine y la política.

El filme cuenta la historia de un dramaturgo turco y su esposa actriz, cuyo matrimonio comienza a desmoronarse a medida que sufren persecución política en Turquía y pierden sus empleos. El presidente del jurado internacional del festival, Wim Wenders, sostuvo que se trata de una película que habla con gran claridad sobre el lenguaje político del totalitarismo en contraste con el lenguaje empático del cine.

“Nos muestra una familia como no habíamos visto en estos diez días (del festival), observada con una precisión impresionante bajo la olla a presión de la política. Nos dio escalofríos. Vimos su película como una premonición aterradora, una mirada hacia un futuro cercano que también podría ocurrir en nuestros países”, añadió. La película fue rodada en Alemania.

Wenders calificó la cinta de “magnífica película contemporánea, impecable en sus diálogos, en sus interpretaciones y en la manera en que fue filmada y editada”.

Triunfos mexicanos

El ambiente en la Berlinale se tensó cuando el director sirio-palestino Abdallah Al Khatib, ganador del premio a la mejor ópera prima con “Chronicles From the Siege”, acusó al gobierno alemán de ser “cómplice del genocidio cometido en Gaza por Israel”. A los gritos de “Free Palestine” (Liberen Palestina), un espectador respondió “Free Palestine from Hamas” (Liberen Palestina de Hamás).

El Oso de Plata Gran Premio del Jurado, que premia a la segunda mejor película, fue para “Salvation”, del director turco Emin Alper. Dos galardones se llevó “Queen at Sea”, de Lance Hammer, que trata sobre cómo se enfrenta una familia a la demencia de la madre. Protagonizado por Juliette Binoche, el filme consiguió el Premio del Jurado y el Oso de Plata a la mejor interpretación de reparto para los británicos Anna Calder-Marsahall y Tom Courtenay, por los papeles de la madre enferma y a marido.

El sábado al mediodía, durante la entrega de galardones de los jurados independientes, el director mexicano Fernando Eimbcke obtuvo el premio del Jurado Ecuménico del festival de Berlín por la película “Moscas”. La víspera otra película mexicana, “Chicas tristes”, de Fernanda Tovar, obtuvo un doble premio: el Oso de Cristal a la mejor película y el gran premio del Jurado Internacional a la mejor película en la sección Generation14plus.