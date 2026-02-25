Enroque corto chavista: Tarek William Saab renuncia a Fiscalía y es designado defensor del pueblo

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, presentaron este miércoles sus renuncias ante la Asamblea Nacional (AN). El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó durante una sesión transmitida por el canal estatal ANTV que recibió “sendas misivas” con la dimisión de ambos funcionarios, quienes habían sido ratificados en sus cargos en octubre de 2024 para un período de siete años.

Minutos después de aceptar la renuncia de Saab, el Legislativo aprobó designarlo como defensor del pueblo encargado de forma temporal. “Para el cargo de defensor del pueblo encargado queremos designar, proponer, a un hombre que también ha sido toda su vida experto en derechos humanos”, señaló Rodríguez ―hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez― antes de nombrar al ahora exfiscal.

La secretaria de la Asamblea Nacional, María Alejandra Hernández, comunicó que las cartas de renuncia fueron dirigidas al titular del Legislativo. Ruiz, por su parte, argumentó motivos personales, familiares y de salud para dejar la Defensoría del Pueblo en una misiva, según detalló Rodríguez.

Saab, quien también ha sido gobernador apoyado por el chavismo, llegó a la Fiscalía en 2017 por designación de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, foro integrado exclusivamente por defensores del Gobierno de Nicolás Maduro. Al frente del Ministerio Público quedará de forma temporal el abogado Larry Devoe, actual asesor jurídico del Ministerio del Despacho de la Presidencia y estrecho colaborador de Delcy Rodríguez.

Durante su gestión, Saab se consolidó como una figura del chavismo en el poder judicial, rechazando de manera reiterada los informes de organismos internacionales y de derechos humanos que señalaron la existencia de presos políticos en Venezuela. “Yo los llamo prisioneros, no les doy ninguna otra etiqueta. Son detenidos por acciones que en su momento fueron documentadas”, aseguró recientemente el ahora exfiscal.

En el plano nacional, Saab ha sido protagonista de cruces con la administración de Gabriel Boric. En junio de 2024, sugirió que el asesinato y secuestro del exmilitar y disidente venezolano Ronald Ojeda fue una “operación de falsa bandera” ejecutada por “cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros”.

Igualmente en febrero de 2025, la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió a las críticas de Saab contra el cuerpo persecutor chileno, asegurando que la fiscalía nacional era la “más pirata del mundo” y acusando que sus enviados no fueron recibidos en Santiago para revisar los antecedentes del caso Ojeda.

“No sé lo que le molestará del trabajo de la Fiscalía. ¿Les molestará que hay 306 detenidos del Tren de Aragua? ¿Le molestará que a algunos de ellos, cuando se arrancan de Chile, los perseguimos más allá de nuestras fronteras? ¿Le molestará que en el último tiempo haya habido una cantidad de operativos, tanto con Carabineros como con la PDI, respecto a grupos de crimen organizado que han desbaratado bandas una y otra vez?”, replicó en aquel entonces.