Golpe al Tren de Aragua: Detienen en Colombia a uno de sus líderes, alias “Cucaracho”

La Policía Nacional de Colombia anunció este martes la detención de Jorge Luis Páez Cordero, alias “Cucaracho”, identificado como cabecilla de la organización criminal venezolana Tren de Aragua y hombre de confianza de su líder, alias “Niño Guerrero”. El operativo se concretó en Santa Marta, en el norte del país, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación y agencias internacionales como la DEA.

El director de la Policía colombiana, William Rincón, fue el primero en confirmar la captura a través de redes sociales. “El Tren de Aragua sigue desmoronándose. En Santa Marta, la Policía de Colombia ha capturado a alias “Cucaracho”, cabecilla narcotraficante y hombre de confianza de alias “Niño Guerrero”, líder de esta organización criminal transnacional con presencia en varios países de América Latina”, comentó.

Había una notificación roja de la Interpol sobre Páez Cordero. Según Rincón, el detenido era responsable de “coordinar el envío de toneladas de cocaína desde Colombia y Venezuela hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, además de financiar estructuras criminales vinculadas al terrorismo y el tráfico ilegal de armas”. El director policial destacó que “su captura golpea de manera directa las finanzas, la logística y la capacidad criminal del Tren de Aragua, reafirmando que Colombia no será refugio para quienes delinquen más allá de nuestras fronteras”.

El director del Gaula, Edgar Andrés Correa, amplió el perfil delictivo del detenido, vinculándolo además con “el cobro de extorsiones y secuestros a comerciantes y ganaderos de la región Caribe colombiana, además de estar vinculado en actividades de lavado de activos”. Correa indicó que durante el operativo “se han incautado elementos tecnológicos que permitirán avanzar” en las líneas de investigación en curso.

Según informó la Policía a través del portal Semana, Páez Cordero se había fugado de una cárcel en Venezuela y llevaba dos años en Colombia. Su paradero fue ubicado tras obtener imágenes del cabecilla nadando en la piscina de un apartamento de lujo en Santa Marta. La operación fue calificada por la institución como un ejemplo de cooperación internacional: “Este resultado demuestra que la cooperación global es determinante para cerrarles el paso a las organizaciones criminales que pretenden operar más allá de las fronteras”.

Tras el operativo, las autoridades colombianas pusieron al detenido a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El “cucaracho” mantenía requerimientos de extradición por concierto para delinquir, tráfico de migrantes y trata de personas, delitos que incluyen haber facilitado el ingreso ilegal de personas a Estados Unidos mediante conexiones con redes criminales internacionales. Los trámites judiciales vinculados a la solicitud de extradición se encuentran actualmente en curso.