Se incendió la caldera: EE.UU. e Israel lanzan ataque de envergadura contra Irán

Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva militar contra Irán, marcando un punto crítico en la escalada del conflicto en Medio Oriente. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el inicio de “operaciones de combate importantes” y llamó abiertamente al pueblo iraní a levantarse contra su gobierno, en una señal de presión política paralela a la acción militar.

Las declaraciones se produjeron luego de explosiones registradas en el centro de Teherán, donde un ataque habría impactado cerca de oficinas vinculadas al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Según reportes, la operación —denominada por el Pentágono como “Furia Épica”— tuvo como objetivo inicial a altos funcionarios iraníes, incluyendo autoridades políticas y mandos de la Guardia Revolucionaria. Fuentes de medios internacionales señalaron que varios de ellos habrían muerto, mientras que el paradero de Jamenei no estaba claro al momento de los ataques.

En un mensaje en video difundido tras el inicio de los bombardeos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró: “Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles por completo. Será totalmente—de nuevo—aniquilada. Vamos a destruir su armada“. Dirigiéndose a la población iraní, Trump afirmó: “La hora de su libertad está cerca. Permanezcan resguardados. No salgan de sus hogares. Es muy peligroso afuera. Caerán bombas por todos lados. Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Les pertenecerá a ustedes”.

El portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes advirtió que “cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo”, según la agencia Mehr.

Como respuesta a los ataques, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció el inicio de la primera oleada de misiles y drones contra Israel, indicando en un comunicado que la acción se realiza “en respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán”. Horas después, Teherán también bombardeó con misiles bases estadounidenses en Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, incluyendo la base de Al Udeid en Qatar, Al Salem en Kuwait, Al Dhafra en EAU y la quinta base en Bahréin, según información de la agencia iraní Mehr.

Las autoridades israelíes declararon el estado de emergencia, cerraron el espacio aéreo y ordenaron a la población seguir las directrices del Comando del Frente Interior.

Medios internacionales reportaron que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, fue trasladado a un lugar seguro y no se encontraba en Teherán, mientras las autoridades bloqueaban los accesos por carretera a su complejo en el centro de la capital.

En medio de la escalada, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, emitieron una declaración en la que pidieron “la máxima moderación” y afirmaron que “garantizar la seguridad nuclear y prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación es de importancia crucial”.