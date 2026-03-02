Avanza el deterioro del clima político argentino: Milei tacha de “asesinos” a opositores

En un reflejo de lo mal que está en este momento la política argentina, el presidente de dicho país, Javier Milei, inauguró el año legislativo ante el Congreso con un discurso que derivó en fuertes enfrentamientos verbales con la oposición.

Considerado uno de los actos institucionales más relevantes del calendario político argentino, el evento contó con la tradicional llegada del mandatario escoltado por el batallón de granaderos. Sin embargo, la sesión estuvo marcada por burlas, cruces y expresiones ofensivas. Durante distintos pasajes, Milei calificó a sus adversarios como “banda de delincuentes”, “chorros”, “asesinos” y “cavernícolas”, además de afirmar “me encanta domarlos” y “me encanta verlos llorar”.

El mandatario también sostuvo que durante los gobiernos peronistas se utilizó la educación “para lavar la mente a los chicos” y utilizó el término “asesinos” al referirse a la muerte en 2015 del fiscal Alberto Nisman, quien investigaba el atentado contra la sede de la AMIA ocurrido en 1994.

En materia internacional, Milei ratificó una alianza “estratégica” con Estados Unidos en el marco del “nuevo orden mundial”. “Todo esto requiere una alianza estratégica duradera. Eso es lo que estamos construyendo con Estados Unidos”, afirmó, agregando que se trata de una afinidad cultural y de objetivos estratégicos entre ambos países.

Asimismo, anticipó que impulsará 90 reformas estructurales en el Congreso para configurar la “arquitectura” de la “grandeza argentina”. Al finalizar su discurso, mencionó al economista español Jesús Huerta de Soto y citó una frase atribuida a él sobre quienes “viven de lo que otros producen”.

Durante la exposición no hubo referencia a la liberación en Venezuela del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024, cuya mediación fue atribuida al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio Tapia.