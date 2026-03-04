EE.UU. hunde buque iraní con torpedo: primer ataque de este tipo desde la II Guerra Mundial

Estados Unidos confirmó el hundimiento del buque de guerra iraní IRIS Dena tras un ataque con torpedo lanzado desde un submarino en el Océano Índico, la primera vez que un sumergible estadounidense realiza este tipo de ataque desde la II Guerra Mundial. El secretario de Defensa de EE.UU, Pete Hegseth, aseguró que el ataque se produjo en aguas internacionales y calificó la operación como “una muerte silenciosa”.

El anuncio fue realizado por el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, durante una conferencia de prensa en el Pentágono, acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine. “Un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo. Fue una muerte silenciosa”, afirmó.

Antes de la confirmación oficial de Washington, la Armada de Sri Lanka había informado que el buque iraní se hundió frente a sus costas. “Recuperamos algunos cadáveres, pero no podemos confirmar cuántos”, dijo el portavoz de la Marina ceilandesa, Buddhika Sampath, quien añadió que la prioridad ha sido la búsqueda de sobrevivientes.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, al menos 80 de los cerca de 180 tripulantes del IRIS Dena murieron en el incidente, mientras que 32 marineros heridos fueron rescatados en aguas territoriales del país, según consignó Al Jazeera.

Hegseth aseguró que Estados Unidos está “ganando de manera contundente, devastadora y sin piedad” y anunció que el país dispone de un arsenal “casi ilimitado” de bombas de gravedad de precisión.

.@SECWAR “In the Indian Ocean—an American submarine sunk an Iranian warship, that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo—Quiet Death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War 2. Like in that war—back when we were… pic.twitter.com/Y97YQBxQza — DOW Rapid Response (@DOWResponse) March 4, 2026