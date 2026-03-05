Trump destituye a Kristi Noem como Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU tras escándalos

El presidente Donald Trump anunció este jueves la remoción de Kristi Noem de la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos y que será sustituida por el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin. La abogada, encargada de liderar la gestión del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, enfrentó serie de polémicas que marcaron su paso por el cargo que ocupó desde el inicio de su segunda administración.

“Me complace anunciar que el muy respetado senador estadounidense del gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, asumirá el cargo de Secretario de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos a partir del 31 de marzo de 2026. La actual secretaria, Kristi Noem, quien nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), pasará a ser Enviada Especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva Iniciativa de Seguridad en el Hemisferio Occidental que anunciaremos el sábado en Doral, Florida. Agradezco a Kristi su servicio en “Homeland””, escribió Trump en truth social.

BREAKING: Trump has FIRED DHS Secretary Kristi Noem and has tapped Senator Markwayne Mullin to fill the role effective March 31. pic.twitter.com/JEI3XwSaie — MeidasTouch (@MeidasTouch) March 5, 2026

Para describir a Mullin, Trump destacó su trayectoria de 13 años en el Congreso, su cercanía con las comunidades tribales de Oklahoma y su pasado como luchador profesional invicto de MMA. Lo calificó como un “guerrero MAGA” con “la sabiduría y el coraje necesario para impulsar nuestra agenda de América Primero”.

La destitución llegó después de semanas de desgaste acumulado. La gestión de Noem estuvo marcada por múltiples controversias, como el uso reiterado de aviones privados, una presunta relación con su asesor principal Corey Lewandowski, y la adjudicación directa —sin licitación— de contratos publicitarios por 220 millones de dólares al esposo de una exasesora del departamento, según reveló ProPublica.

Pero el golpe definitivo llegó durante su comparecencia ante el Congreso esta semana, cuando afirmó que Trump estaba al tanto de esa campaña publicitaria en la que ella aparecía de forma destacada. El presidente lo negó categóricamente en una entrevista posterior con Reuters. “Nunca supe nada al respecto”.

El senador republicano John Kennedy, que la interrogó durante la audiencia, dijo al día siguiente que “después de la audiencia, el presidente me llamó… sus recuerdos sobre lo ocurrido son diferentes”.

Otro capítulo crítico fue el despliegue del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minnesota, durante el cual murieron dos ciudadanos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti, a manos de agentes federales. La respuesta de Noem ante el Comité Judicial de la Cámara, donde calificó a ambos de “terroristas domésticos”, generó un amplio rechazo, incluso entre legisladores de su propio partido.

Noem, exgobernadora de Dakota del Sur, llegó al DHS con un perfil elevado dentro del partido: en algún momento fue considerada candidata a la vicepresidencia de Trump. Su gestión incluyó además una visita a Sudamérica en julio pasado, con reuniones en Argentina, Chile y Ecuador para reforzar lazos en materia de seguridad.