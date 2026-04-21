Ramón Cavieres, de Activa Research: desconfianza en Kast aumenta al doble y llega al 53%

Un deterioro significativo en la percepción ciudadana hacia el Gobierno evidencian los últimos datos de Activa Research, en medio del debate por la agenda económica y el impacto del alza en los combustibles.

El director ejecutivo de la consultora, Ramón Cavieres, sostuvo que uno de los indicadores más relevantes es el aumento de la desconfianza hacia el Presidente José Antonio Kast, que alcanzó un 53%. “Esa desconfianza, desde que era presidente electo, que era en torno a un 25%, aumentó rápidamente en 25 puntos ahora que es presidente en ejercicio”, explicó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Según el estudio Pulso Ciudadano, la aprobación del Mandatario se ubica en 33,3%, mientras que la desaprobación llega a 53,3%, marcando un nuevo máximo desde el inicio de la actual administración.

Cavieres planteó que este escenario no responde únicamente a factores estructurales, sino también a las expectativas generadas durante la campaña. “Fue extremadamente audaz la expectativa que se generó respecto a que ciertas cosas se iban a solucionar prácticamente en el corto plazo”, señaló, aludiendo especialmente a temas como la seguridad.

El análisis también advierte un impacto relevante en los segmentos que respaldaron al Presidente en las elecciones. De acuerdo con el estudio, la desaprobación en sectores populares, con menor nivel educativo y sin identificación política, alcanza entre 56% y 57%.

En ese contexto, el analista subrayó la importancia de la conexión con la ciudadanía. “Gobernar es para la gente”, afirmó, advirtiendo que no es recomendable descuidar la empatía, especialmente considerando que “hay un 80% de la población que llega con lo justo a fin de mes”.

Asimismo, sostuvo que la combinación entre expectativas no cumplidas y percepciones de falta de cercanía puede derivar en frustración ciudadana, particularmente cuando no se visualizan resultados concretos en el corto plazo en materias prioritarias.

Las cifras se conocen en un momento clave para el Ejecutivo, que busca apoyos en el Congreso para avanzar en su Ley Miscelánea, en medio de un escenario político y social marcado por el debate económico y la presión sobre sus primeras definiciones de gestión.