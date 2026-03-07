Cambia el escenario: Trump adelantó que reducirá su participación en la cumbre a la que asiste Kast

Están cambiando las cosas en Miami. El presidente de EEUU, Donald Trump ya avisó que estará menos tiempo planificado en la conferencia‘ Escudo de las Américas’, que se desarrolla este sábado en el Trump National Doral, en el estado de Florida.

Aunque es la máxima aspiración de la futura cancillería chilena que pueda a generarse un espacio de bilateralidad entre el mandatario estadounidense y el Presidente electo, José Antonio Kast, lo cierto es que la delegación chilena no tenía confirmación alguna que dicha cita pudiera darse y ahora con este aviso de la Casa Blanca, las posibilidades son todavía menores.

La única oportunidad que han tenido ambos se dio en el inicio del encuentro, en la que después de la imagen protocolar, Trump le planteó ciertos temas a Kast, con quien alcanzó a tener un intercambio de palabras de cerca de un minuto, antes de que se sumara el resto de los presidentes invitados para una foto grupal.

Kast fue el último en posar junto al estadounidense.

La razón para disminuir su participación es que el mandatario norteamericano viajará este mismo sábado a la base aérea de Dover (Delaware), donde llegarán los cuerpos de seis militares estadounidenses fallecidos en la guerra de Irán en Kuwait, tras un ataque con dron, en un acto solemne para honrar a los militares y mostrar apoyo a sus familias.

“Iré a la Base Aérea de Dover, con la Primera Dama y miembros de mi Gabinete, para rendir homenaje a nuestros grandes guerreros, que regresan a casa por última vez”, anunció Trump en su cuenta de Truth Social.

Los seis soldados, todos pertenecientes a la Reserva con base en Des Moines, Iowa, murieron cuando un dron impactó un centro de operaciones en Port Shuaiba, Kuwait, un día después del inicio de la operación militar conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Casa Blanca indicó que Trump desea estar presente para mostrar respeto y solidaridad con las familias de los fallecidos.

“El presidente Trump tiene la intención de asistir al traslado digno de estos héroes estadounidenses para estar junto a sus seres queridos en este momento de dolor”, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

La muerte de estos militares ocurre en medio de la escalada del conflicto con Irán, que ha incluido ataques con drones y misiles en varios países de la región desde finales de febrero.

Las autoridades estadounidenses han advertido que la intensidad del conflicto podría provocar más bajas antes de que concluya.