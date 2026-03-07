Trump anuncia “coalición militar” para aplicar fuerza letal contra carteles en Latinoamérica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado una nueva “coalición militar” en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico, durante la cumbre ‘Escudo de las Américas’ en Miami con líderes de derecha de la región, a quienes dijo que necesita su “ayuda”.

El mandatario estadounidense realizó este anuncio durante la cumbre con los 12 mandatarios latinoamericanos de derecha, a la que no fueron invitados países con gobiernos progresistas como México, Brasil o Colombia.

Los asistentes a la cumbre son los líderes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chávez; de República Dominicana, Luis Abinader; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry ‘Tito’0 Asfura; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

También el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien el próximo miércoles tomará posesión.

Nueva coalición militar

“En este día histórico nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los carteles criminales que asolan nuestra región”, declaró el mandatario durante un discurso antes de firmar un decreto para formalizar esta nueva coalición.

La esencia del acuerdo, dijo Trump, es “el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir” a los carteles.

“De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están”, expresó el mandatario.

El republicano prometió que atacará las redes del narcotráfico incluso “con más intensidad” de la que tuvo la campaña contra supuestas lanchas cargadas con drogas en el Caribe durante las semanas anteriores a la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en Venezuela.

En el mismo discurso, el mandatario señaló que México es el “epicentro de la violencia de los carteles” y se burló de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, no invitada a la cumbre porque, dijo, que ha rechazado la ayuda estadounidense para combatirlos.

Cuba “en los últimos momentos”

Además, Trump aseguró este sábado que Cuba se encuentra en “sus últimos momentos de vida”, pero afirmó que está negociando con La Habana y que tendrá “una gran vida nueva”.

“Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es ahora. Tendrá una gran vida nueva, pero está en sus últimos momentos de vida tal como es”, expresó el mandatario durante la cumbre ‘Escudo de las Américas’ en Miami con presidentes de la derecha latinoamericana.

Trump aseguró que espera “con entusiasmo el gran cambio que pronto llegará a Cuba”, pero también señaló que su “enfoque ahora mismo” está en la guerra de Irán.

También dijo que él mismo y su secretario de Estado, Marco Rubio, están “negociando” con el Gobierno de La Habana.

“Yo pensaría que un acuerdo con Cuba se haría muy fácilmente, pero durante 50 años he estado oyendo hablar de Cuba; desde que era un niño pequeño escuchaba sobre Cuba”, declaró.

Tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, por fuerzas estadounidenses en Venezuela, Cuba dejó de recibir petróleo venezolano y Trump anunció aranceles para cualquiera que le suministre crudo, un bloqueo energético que agravó la crisis social y económica de la isla.

Reconocimiento a Venezuela

Por otro lado, Trump anunció que esta semana ha reconocido formalmente al Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela, al restablecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

“Me complace decir que esta semana, hemos formalmente reconocido al Gobierno venezolano. De hecho, lo hemos reconocido legalmente”, indicó Trump en su discurso inaugural de su iniciativa ‘Escudo de las Américas’ en Miami, a donde invitó a más de una decena de líderes de derecha de la región.

El mandatario estadounidense se refirió al anuncio de Washington y Caracas el jueves, cuando acordaron reanudar las relaciones diplomáticas y consulares tras la intervención militar de EE.UU. en Venezuela que derivó en la captura del gobernante venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero y en el subsecuente nombramiento de Rodríguez.

El líder republicano indicó que Estados Unidos está “consiguiendo una histórica transformación en Venezuela”, país con el que rompió relaciones en 2019, durante el primer mandato de Trump (2017-2021), cuando Washington reconoció al opositor y entonces titular del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino.

También destacó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este viernes una licencia que autoriza determinadas actividades de empresas estadounidenses relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano, un sector que hasta ahora estaba sujeto a sanciones.

Por otro lado, vinculó los esfuerzos en Venezuela con la presión de la Casa Blanca a Cuba, donde Estados Unidos restringió el suministro de crudo venezolano, y con su nueva ‘Doctrina Donroe’, que justifica la intervención de Washington en la región por seguridad nacional.

“Como estas situaciones en Venezuela y Cuba deberían dejar claro, bajo una nueva doctrina, es una nueva doctrina en la que no permitiremos que la influencia extranjera hostil logre establecerse en este hemisferio”, advirtió.

Negativa la español y críticas a Obama

Finalmente, Trump también expresó su negativa a aprender el español y reiteró las críticas a su antecesor, Joe Biden.

“No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo. No tengo problema con los idiomas, pero no voy a dedicar tanto tiempo a aprender el suyo”, declaró provocando las risas de algunos asistentes.

El republicano dijo que prefiere tener “un buen intérprete” y, acto seguido, contó una anécdota sobre una conversación con un mandatario extranjero, cuya identidad no reveló, en la que una intérprete no le tradujo bien. Según relató, se dio cuenta del error a pesar de no entender el idioma.

También afirmó que de poco sirve tener un buen desempeño en negociaciones con su homólogo chino, Xi Jinping, o ruso, Vladímir Putin, si el intérprete no es bueno.

Críticas a Biden y Obama

En cuanto a Biden, destacó que hoy “tenemos una frontera muy fuerte en la que, durante nueve meses, ninguna persona ha podido pasar”. Y acusó a su antecesor de permitir la entrada de 25 millones de migrantes.

Fue “el peor presidente de la historia del mundo. Fue el peor presidente de la historia de nuestro país. Hemos tenido algunos muy malos. Recientemente hemos tenido algunos muy malos, pero él es el peor, uno de los peores del mundo”.

Más adelante sumó crítica a Barack Obama, en el mismo aspecto: el control fronterizo.

“Lo hemos permitido a través de las políticas de Biden y Obama, que fue otro terrible presidente, por cierto, Barack Hussein Obama, un terrible presidente. Fue un divisor, un gran divisor, lo llamo un gran divisor”.

“Permitieron a un montón de gente a nuestro país, no debería estar aquí, pero en particular a Biden, porque Biden no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, no tenía ni idea. (…) Permitieron que al menos 25 millones de personas vengan a nuestro país, algunas de prisiones, algunas de instituciones mentales, miembros de las bandas, gente de instituciones mentales, tuvimos una política de frontera abierta”.