Obama contra Trump: “Cada día nos despertamos con algún nuevo ataque a nuestras instituciones”

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, lanzó duras críticas contra la administración de Donald Trump durante el funeral del histórico líder de derechos civiles Jesse Jackson, realizado en Chicago.

En su discurso, el exmandatario advirtió que el país enfrenta un deterioro de sus instituciones democráticas y cuestionó el clima político actual. “Cada día nos despertamos con algún nuevo ataque a nuestras instituciones democráticas, otro revés a la idea del Estado de derecho, una ofensa a la decencia común”, afirmó.

Obama sostuvo además que desde el poder se promueve un discurso que divide a la sociedad estadounidense. “Cada día, los que ocupan altos cargos nos dicen que nos temamos unos a otros y que nos enfrentemos entre nosotros, y que algunos estadounidenses cuentan más que otros y que algunos ni siquiera cuentan”, señaló.

El exmandatario también criticó lo que describió como un desprecio por el conocimiento y la experiencia. “Vemos cómo se denigra la ciencia y la experiencia, mientras que la ignorancia, la deshonestidad, la crueldad y la corrupción obtienen recompensas incalculables”, dijo.

El acto se realizó en la Casa de la Esperanza, en el sur de Chicago, donde cientos de personas asistieron para despedir a Jesse Jackson, histórico activista por los derechos civiles que falleció el mes pasado a los 84 años.

En la ceremonia también participaron los expresidentes Joe Biden y Bill Clinton, además de la exvicepresidenta Kamala Harris, líderes religiosos y figuras del mundo político y social.

Las palabras de Obama generaron una rápida respuesta desde la Casa Blanca. El portavoz presidencial Steven Cheung criticó sus declaraciones. “Es una vergüenza total por todo el daño que ha causado a este país y la historia no lo juzgará bien”, afirmó.

Durante la ceremonia, varios oradores recordaron el legado de Jackson en la lucha contra la segregación racial y por el derecho al voto en Estados Unidos, causas que impulsó durante más de medio siglo tras el asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968.