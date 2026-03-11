EE.UU. excluye a Colombia del Escudo de las Américas por “no cooperar lo suficiente”

Desde Estados Unidos explicaron por qué Colombia no fue invitada a integrarse al Escudo de las Américas, una alianza regional impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que aún no ve “el nivel de cooperación” que considera necesario por para sumar a Colombia a la iniciativa. Aunque aseguró que el bloque podría ampliarse en el futuro e incluir a más países.

“No creo que todavía estemos viendo el nivel de cooperación que nos gustaría por parte del Gobierno de Colombia para invitarlos al evento Escudo de las Américas. Sin embargo, esperamos que esta nueva organización siga expandiéndose y que podamos continuar invitando a países adicionales”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

🚨 A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirma que a Colômbia não foi convidada para a cúpula do Escudo das Américas porque “não coopera suficientemente na luta contra o tráfico de drogas”. pic.twitter.com/epau3muO5H — Vox Liberdade  (@VoxLiberdade) March 10, 2026

El proyecto fue presentado durante una cumbre realizada en Miami, donde participaron doce mandatarios latinoamericanos de derecha, entre ellos Javier Milei, Nayib Bukele y Daniel Noboa. El objetivo del acuerdo es fortalecer la cooperación militar y el intercambio de inteligencia entre los países miembros para combatir redes criminales vinculadas al narcotráfico.

La ausencia de Colombia generó cuestionamientos debido al rol histórico que el país ha tenido en la lucha contra el narcotráfico. Además de Colombia, otros gobiernos de la región como los de México y Brasil tampoco fueron invitados a esta primera etapa del bloque. Mientras tanto, Estados Unidos mantiene despliegues militares en el Caribe y ha impulsado misiones conjuntas con países como Ecuador para enfrentar a organizaciones criminales en la región.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió públicamente y defendió el aporte de su país, recordando las víctimas que ha dejado el conflicto asociado al narcotráfico y las operaciones realizadas por su gobierno contra estas redes.

En un mensaje difundido en redes sociales, Petro afirmó que Colombia ha realizado cientos de miles de operativos antidroga y que ha destruido miles de laboratorios de cocaína y decomisado grandes cantidades de armamento y estupefacientes. “Nosotros ponemos vidas en la lucha contra el narcotráfico. Doscientos mil colombianos asesinados. Mil ochocientos miembros de la fuerza pública heridos, cuatrocientos asesinados en las últimas dos décadas”, escribió.