EE.UU. excluye a Colombia del Escudo de las Américas por “no cooperar lo suficiente”

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Estados Unidos creó la Shield of the Americas, un bloque militar que reúne a doce gobiernos de la región, con el fin de coordinar acciones contas contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Estados Unidos explicó que no invitó a Colombia a integrarse al Escudo de las Américas, una alianza regional contra el narcotráfico impulsada por el presidente Donald Trump, porque considera que el gobierno colombiano no ha mostrado el nivel de cooperación esperado en materia de seguridad. La iniciativa fue presentada en una cumbre en Miami con la participación de doce mandatarios latinoamericanos, entre ellos Javier Milei, Nayib Bukele y Daniel Noboa. El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió defendiendo el rol histórico de su país en la lucha contra el narcotráfico .
Desde Estados Unidos explicaron por qué Colombia no fue invitada a integrarse al Escudo de las Américas, una alianza regional impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que aún no ve “el nivel de cooperación” que considera necesario por  para sumar a Colombia a la iniciativa. Aunque aseguró que el bloque podría ampliarse en el futuro e incluir a más países.

“No creo que todavía estemos viendo el nivel de cooperación que nos gustaría por parte del Gobierno de Colombia para invitarlos al evento Escudo de las Américas. Sin embargo, esperamos que esta nueva organización siga expandiéndose y que podamos continuar invitando a países adicionales”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

El proyecto fue presentado durante una cumbre realizada en Miami, donde participaron doce mandatarios latinoamericanos de derecha, entre ellos Javier Milei, Nayib Bukele y Daniel Noboa. El objetivo del acuerdo es fortalecer la cooperación militar y el intercambio de inteligencia entre los países miembros para combatir redes criminales vinculadas al narcotráfico.

La ausencia de Colombia generó cuestionamientos debido al rol histórico que el país ha tenido en la lucha contra el narcotráfico. Además de Colombia, otros gobiernos de la región como los de México y Brasil tampoco fueron invitados a esta primera etapa del bloque. Mientras tanto, Estados Unidos mantiene despliegues militares en el Caribe y ha impulsado misiones conjuntas con países como Ecuador para enfrentar a organizaciones criminales en la región.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió públicamente y defendió el aporte de su país, recordando las víctimas que ha dejado el conflicto asociado al narcotráfico y las operaciones realizadas por su gobierno contra estas redes.

En un mensaje difundido en redes sociales, Petro afirmó que Colombia ha realizado cientos de miles de operativos antidroga y que ha destruido miles de laboratorios de cocaína y decomisado grandes cantidades de armamento y estupefacientes. “Nosotros ponemos vidas en la lucha contra el narcotráfico. Doscientos mil colombianos asesinados. Mil ochocientos miembros de la fuerza pública heridos, cuatrocientos asesinados en las últimas dos décadas”, escribió.

El presidente también señaló que planteó cambios en las reglas de cooperación judicial con Estados Unidos. “Solicité personalmente al presidente Donald Trump cambiar las normas que permiten la negociación judicial en su país con los narcotraficantes pues se restringe a la no reincidencia en su territorio, la cláusula debe extenderse a cualquier parte del mundo”.
La relación entre Donald Trump y Gustavo Petro ha estado marcada por tensiones. Washington llegó a acusar y sancionar al mandatario colombiano por presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, en febrero ambos sostuvieron una reunión en la Casa Blanca que fue descrita como cordial y permitió acercar posiciones entre los dos gobiernos.

