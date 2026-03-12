EE.UU. notifica a tribunal que reconoce a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado de Venezuela

El documento fue remitido por el funcionario para América Latina del Departamento de Estado, Michael Kozak, al fiscal Jay Clayton, quien participa en el proceso judicial contra Nicolás Maduro. En la comunicación se establece que Washington considera a Rodríguez como la autoridad legítima capaz de actuar en representación del Estado venezolano.

La carta hace referencia a declaraciones de Trump durante la cumbre “Escudo de las Américas” con mandatarios latinoamericanos realizada en Miami, donde afirmó que su administración había reconocido oficialmente al actual Gobierno venezolano. Según el escrito, la decisión busca facilitar la cooperación para impulsar estabilidad política, apoyar la recuperación económica del país y avanzar en un proceso de reconciliación.

El texto también menciona el reciente restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares entre Estados Unidos y Venezuela, suspendidas desde 2019. No obstante, Washington señaló que seguirá supervisando las transacciones con las autoridades venezolanas y que mantiene herramientas legales para intervenir si lo considera necesario.

“Nuestro compromiso se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar mediante un proceso por fases que crea las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”, describe la carta.

Agregando que “para facilitar esta transición, Estados Unidos está reconociendo a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado, capaz de actuar en nombre de Venezuela”.

Tras conocerse la comunicación, Delcy Rodríguez agradeció lo que calificó como un “reconocimiento legal” por parte de Estados Unidos, señalando que el gesto permite avanzar en la normalización institucional y en la recuperación de servicios básicos para la población.

“No es el reconocimiento a una persona ni a un Gobierno. Es el reconocimiento a un país y que ese país pueda recuperar su vida, pueda respirar, en materia de servicio, en materia de salud, de educación”, señaló. “Eso para mí es lo importante, que pueda traer todo este proceso de reordenamiento”.

El respaldo de Washington se produce después de la captura de Maduro el tres de enero en Caracas durante una operación militar estadounidense. El exmandatario enfrenta cargos por presunto narcotráfico en Nueva York y ha argumentado en su defensa que seguía siendo presidente del país.

En paralelo, sectores de la oposición, entre ellos la dirigente María Corina Machado, han insistido en que el proceso de transición política debe conducir a la convocatoria de elecciones democráticas en Venezuela.