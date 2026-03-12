EE.UU. confirma incendio en portaaviones USS Gerald R. Ford y descarta vínculo con ataques de Irán

Estados Unidos confirmó que el portaaviones USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, sufrió un incendio mientras se encontraba desplegado en el mar Rojo, aunque descartó que el hecho esté relacionado con los combates en el contexto del conflicto con Irán. El siniestro dejó a dos marineros heridos y ya fue controlado, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

De acuerdo con la información entregada por la Marina estadounidense, el fuego se originó el 12 de marzo en la lavandería principal del buque. Las autoridades indicaron que la causa del incendio no estuvo vinculada a operaciones militares y que la situación fue contenida por la tripulación.

On March 12, USS Gerald R. Ford (CVN 78) experienced a fire that originated in the ship’s main laundry spaces. The cause of the fire was not combat-related and is contained. There is no damage to the ship’s propulsion plant, and the aircraft carrier remains fully operational.… — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) March 12, 2026

El Centcom señaló además que dos marineros resultaron lesionados durante el incidente, aunque las heridas no ponen en peligro sus vidas. Ambos se encuentran recibiendo atención médica y permanecen en condición estable.

Desde la Armada estadounidense también aclararon que el portaaviones no sufrió daños en su sistema de propulsión, por lo que continúa funcionando con normalidad y puede seguir participando en las operaciones desplegadas en la región.

El USS Gerald R. Ford es considerado el mayor portaaviones del mundo. La embarcación mide cerca de 337 metros de largo, desplaza alrededor de 100 mil toneladas y cuenta con dos reactores nucleares que le permiten transportar más de 75 aeronaves.

El navío forma parte del despliegue militar de Estados Unidos en Medio Oriente en medio de la escalada de tensiones con Irán. En la zona también opera el portaaviones USS Abraham Lincoln, ubicado en el mar Arábigo como parte de las fuerzas estadounidenses en la región.

Las hostilidades entre Washington, Israel y Teherán se han intensificado en las últimas semanas, con ataques cruzados y amenazas sobre el control del estrecho de Ormuz, una de las rutas estratégicas para el transporte mundial de petróleo.