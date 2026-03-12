EE.UU. confirma incendio en portaaviones USS Gerald R. Ford y descarta vínculo con ataques de Irán

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El fuego se originó en el área de lavandería del buque y dejó dos marineros heridos, aunque fuera de riesgo vital. La Marina estadounidense aseguró que el navío sigue plenamente operativo.

Estados Unidos confirmó un incendio a bordo del portaaviones USS Gerald R. Ford, desplegado en el mar Rojo en medio de las tensiones con Irán. Según el Comando Central de Estados Unidos, el fuego se originó en la lavandería del buque y no estuvo relacionado con combates. El incidente dejó dos marineros heridos, quienes reciben tratamiento médico y se encuentran fuera de riesgo vital. La Armada estadounidense aseguró que el siniestro fue contenido y que el portaaviones no sufrió daños en su sistema de propulsión, por lo que continúa plenamente operativo dentro del despliegue militar en Medio Or
Estados Unidos confirmó que el portaaviones USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, sufrió un incendio mientras se encontraba desplegado en el mar Rojo, aunque descartó que el hecho esté relacionado con los combates en el contexto del conflicto con Irán. El siniestro dejó a dos marineros heridos y ya fue controlado, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

De acuerdo con la información entregada por la Marina estadounidense, el fuego se originó el 12 de marzo en la lavandería principal del buque. Las autoridades indicaron que la causa del incendio no estuvo vinculada a operaciones militares y que la situación fue contenida por la tripulación.

El Centcom señaló además que dos marineros resultaron lesionados durante el incidente, aunque las heridas no ponen en peligro sus vidas. Ambos se encuentran recibiendo atención médica y permanecen en condición estable.

Desde la Armada estadounidense también aclararon que el portaaviones no sufrió daños en su sistema de propulsión, por lo que continúa funcionando con normalidad y puede seguir participando en las operaciones desplegadas en la región.

El USS Gerald R. Ford es considerado el mayor portaaviones del mundo. La embarcación mide cerca de 337 metros de largo, desplaza alrededor de 100 mil toneladas y cuenta con dos reactores nucleares que le permiten transportar más de 75 aeronaves.

El navío forma parte del despliegue militar de Estados Unidos en Medio Oriente en medio de la escalada de tensiones con Irán. En la zona también opera el portaaviones USS Abraham Lincoln, ubicado en el mar Arábigo como parte de las fuerzas estadounidenses en la región.

Las hostilidades entre Washington, Israel y Teherán se han intensificado en las últimas semanas, con ataques cruzados y amenazas sobre el control del estrecho de Ormuz, una de las rutas estratégicas para el transporte mundial de petróleo.

