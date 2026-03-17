Renuncia jefe Antiterrorista de EE.UU porque “Irán no representaba ninguna amenaza inminente”

El director del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joe Kent, nombrado por el presidente Donald Trump, anunció abruptamente este martes que abandona su cargo, en medio de fuertes críticas a la ofensiva militar contra Irán impulsada por la administración de Donald Trump. “No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán”, escribió a través de sus redes sociales, donde además apuntó que el conflicto responde a presiones ejercidas por Israel.

“Después de mucha reflexión, he decidido renunciar a mi cargo como Director del Centro Nacional Antiterrorismo, con efecto inmediato”, escribió Kent al inicio de una carta que difundió a través de sus redes sociales, explicando que su decisión responde a diferencias con la ofensiva lanzada el 28 de febrero contra Teherán.

“No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su influyente lobby estadounidense”, añadió en su misiva.

El ahora exdirector es la figura de más alto perfil dentro de la administración Trump que ha criticado públicamente la operación conjunta de EE.UU. e Israel en Irán. La declaración hace referencia tras la oleada inicial de ataques contra Irán, donde Trump aludió a una “amenaza inminente” para Estados Unidos y la región, actuando como un ataque preventivo al conflicto.

Kent también acusó que Trump habría sido influido por una “campaña de desinformación” proveniente de autoridades israelíes. Según indicó “esta cámara de eco se utilizó para engañarle y hacerle creer que Irán representaba una amenaza inminente para Estados Unidos (..) Esto era falso y constituye la misma táctica que los israelíes utilizaron para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak, que costó a nuestra nación la vida de miles de nuestros mejores hombres y mujeres“, denunció.

Antes de su salida, Kent dependía de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y estaba a cargo del análisis de amenazas terroristas a nivel global. Con experiencia en 11 operaciones militares en el extranjero y defensor de la política exterior de Trump, el exfuncionario cerró su mensaje apelando a su trayectoria personal y a los costos humanos de los conflictos armados, incluyendo la de su esposa “en una guerra impulsada por Israel”.

“No puedo apoyar el envío de la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no aporta ningún beneficio al pueblo estadounidense ni justifica el coste en vidas americanas”, ha indicado, recalcando al presidente norteamericano que “reflexione” sobre las acciones estadounidenses en Irán y “para quién lo están haciendo”, cerró.