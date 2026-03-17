Publicidad
Renuncia jefe Antiterrorista de EE.UU porque “Irán no representaba ninguna amenaza inminente” MUNDO

Renuncia jefe Antiterrorista de EE.UU porque “Irán no representaba ninguna amenaza inminente”

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

“Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su influyente lobby estadounidense”, acusó el funcionario de mayor rango de Estados Unidos en materia de antiterrorismo

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El director del Centro Nacional de Contraterrorismo de EE.UU., Joe Kent, renunció a su cargo cuestionando la guerra contra Irán impulsada por la administración de Donald Trump. En una carta pública, afirmó que Irán “no representaba una amenaza inminente” y acusó que el conflicto responde a presiones de Israel. El exfuncionario también advirtió sobre una supuesta campaña de desinformación y comparó la situación con la Guerra de Irak, alertando sobre repetir errores del pasado y el costo humano del conflicto.
Desarrollado por El Mostrador

El director del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joe Kent, nombrado por el presidente Donald Trump, anunció abruptamente este martes que abandona su cargo, en medio de fuertes críticas a la ofensiva militar contra Irán impulsada por la administración de Donald Trump. “No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán”, escribió a través de sus redes sociales, donde además apuntó que el conflicto responde a presiones ejercidas por Israel.

También te puede interesar:
Israel anuncia la eliminación de Alí Larijani, figura central del régimen iraní
Israel anuncia la eliminación de Alí Larijani, figura central del régimen iraní
Lluvia negra en Teherán: la otra amenaza tras ataques de EE.UU. e Israel contra Irán
Lluvia negra en Teherán: la otra amenaza tras ataques de EE.UU. e Israel contra Irán

“Después de mucha reflexión, he decidido renunciar a mi cargo como Director del Centro Nacional Antiterrorismo, con efecto inmediato”, escribió Kent al inicio de una carta que difundió a través de sus redes sociales, explicando que su decisión responde a diferencias con la ofensiva lanzada el 28 de febrero contra Teherán.

“No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su influyente lobby estadounidense”, añadió en su misiva.

El ahora exdirector es la figura de más alto perfil dentro de la administración Trump que ha criticado públicamente la operación conjunta de EE.UU. e Israel en Irán. La declaración hace referencia tras la oleada inicial de ataques contra Irán, donde Trump aludió a una “amenaza inminente” para Estados Unidos y la región, actuando como un ataque preventivo al conflicto.

Kent también acusó que Trump habría sido influido por una “campaña de desinformación” proveniente de autoridades israelíes. Según indicó “esta cámara de eco se utilizó para engañarle y hacerle creer que Irán representaba una amenaza inminente para Estados Unidos (..) Esto era falso y constituye la misma táctica que los israelíes utilizaron para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak, que costó a nuestra nación la vida de miles de nuestros mejores hombres y mujeres“, denunció.

Antes de su salida, Kent dependía de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y estaba a cargo del análisis de amenazas terroristas a nivel global. Con experiencia en 11 operaciones militares en el extranjero y defensor de la política exterior de Trump, el exfuncionario cerró su mensaje apelando a su trayectoria personal y a los costos humanos de los conflictos armados, incluyendo la de su esposa “en una guerra impulsada por Israel”.

“No puedo apoyar el envío de la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no aporta ningún beneficio al pueblo estadounidense ni justifica el coste en vidas americanas”, ha indicado, recalcando al presidente norteamericano que “reflexione” sobre las acciones estadounidenses en Irán y “para quién lo están haciendo”, cerró.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad