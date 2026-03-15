Lluvia negra en Teherán: la otra amenaza tras ataques de EE.UU. e Israel contra Irán

Estados Unidos e Israel aún no se han pronunciado sobre los ataques a estas instalaciones.

El aumento de la contaminación del aire parece concentrarse cerca de los sitios petrolíferos dañados alrededor de la capital, una ciudad con una población de casi 10 millones de personas, con millones más en las áreas circundantes.

Las últimas imágenes satelitales, captadas el 9 de marzo y revisadas por BBC Verify , muestran dos importantes instalaciones petroleras en Teherán aún en llamas, después de los presuntos ataques aéreos que tuvieron lugar la noche del pasado sábado.

Las imágenes también muestran humo proveniente del depósito de Shahran, en el noroeste de la capital iraní, y de la refinería de petróleo de Teherán, en el sureste.

Un video verificado de los momentos posteriores al ataque del sábado mostró enormes bolas de fuego que iluminaban el cielo nocturno en la refinería.

La combinación de nubes y columnas de humo de los incendios en curso nos impide todavía evaluar la magnitud de los daños en las instalaciones petroleras afectadas durante el fin de semana.

Pero las imágenes tomadas en Shahran el domingo por la mañana mostraban equipos de emergencia que inspeccionaban petroleros quemados, edificios ennegrecidos e incendios abrasadores.

BBC Verify se puso en contacto con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Pentágono para obtener comentarios sobre los ataques.

Las FDI ya habían informado sobre el ataque a depósitos de combustible cerca de Teherán en una publicación en X el 7 de marzo.

Los incendios en refinerías de petróleo pueden generar una contaminación atmosférica significativa debido a la gran variedad de sustancias químicas que contienen.

Cuando la combustión del petróleo es incompleta (por falta de oxígeno), se puede liberar monóxido de carbono y partículas de hollín en lugar de dióxido de carbono y agua.

Los incendios de petróleo también pueden liberar óxidos de azufre y nitrógeno, que pueden formar ácidos si se disuelven en el agua de lluvia, así como otros hidrocarburos nocivos, compuestos metálicos y gotitas de petróleo.