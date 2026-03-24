Meloni sufre dura derrota: italianos rechazan su reforma judicial en referéndum

La primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Melonia, ha sufrido su primera gran derrota en las urnas con el rechazo de los ciudadanos a su polémica reforma judicial, en un referéndum constitucional en el que ganó el “no” y que estuvo caracterizado por una inesperada alta participación.

Con el escrutinio prácticamente finalizado, un 53,72 por ciento de los electores italianos votó en contra de la reforma constitucional que pretendía transformar el sistema judicial, casi ocho puntos por encima del 46,28 % que se decantó por el “sí”.

En la mayoría de las 20 regiones del país, y con mayor fuerza en las del sur, se impuso el “no”. Los partidarios de la reforma de Meloni solo han logrado ganar en tres regiones: Lombardía, Friuli Venecia Julia y el Véneto, feudos tradicionales de la derecha.

El referéndum, celebrado a lo largo del domingo y hasta las 15.00 horas de este lunes, estuvo caracterizado por una participación récord que rozó el 59 por ciento y que fue especialmente intensa en las regiones septentrionales y centrales.

Los resultados de este referéndum representan un serio varapalo para Giorgia Meloni, dado que la reforma del sistema judicial ha sido el proyecto estrella de su mandato, si bien siempre la mandataria ha insistido en que no dimitiría si el resultado le era adverso.

De hecho, en sus primeras declaraciones al asumir los resultados, Meloni ha insistido en esa idea: “Seguiremos adelante, como siempre hemos hecho, con responsabilidad, determinación y respeto al pueblo italiano y a Italia”, según dice en un vídeo publicado en la red social X.

La mandataria subrayó que su Ejecutivo “ha cumplido lo prometido” al tramitar una reforma de la Justicia que formaba parte de su programa electoral.

Defiende que su formación sostuvo la propuesta “hasta el final” para, posteriormente, dejar la última palabra en manos de la ciudadanía: “Nuestra soberanía pertenece al pueblo y los italianos hoy se han expresado con claridad”, añadió.

A pesar del revés en las urnas, Meloni descartó que el resultado condicione la estabilidad de su gabinete, aunque admitió su “pesar” por la “oportunidad perdida de modernizar Italia”.

Quienes se han apresurado a celebrar la derrota de la reforma de Meloni en las urnas han sido los líderes de la oposición, que tratan de afianzar una coalición a nivel nacional para hacerla frente en el futuro.

El líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, fue el primero: “Lo hemos conseguido. Viva la Constitución”, ha escrito en la red X.

“El resultado me parece claro: hemos tenido una grandísima participación democrática y una clara y sonora victoria del ‘no'”, ha declarado el ex primer ministro en una rueda de prensa.

Por su parte, el ex primer ministro y líder de la centrista Italia Viva, Matteo Renzi, quien dimitió en 2016 tras su derrota en otro referéndum constitucional, ha celebrado esta “derrota sonora” de Meloni, y considera que suponen una oportunidad para las fuerzas de la oposición.

La reforma, entre otras cosas, pretendía separar las carreras de jueces y fiscales, actualmente englobados en Italia bajo la denominación de ‘magistrados’, y dividir en dos el Consejo Superior de la Magistratura, el órgano de autogobierno del poder judicial, y estableciendo el sorteo como método de elección de sus miembros.

Precisamente, la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), que ha defendido el rechazo a la reforma, manifestó a través de su Comité Ejecutivo su satisfacción por el resultado del referéndum.

“Hemos contribuido a preservar la autonomía e independencia del poder judicial, protegiendo la Constitución. Los ciudadanos han confirmado democráticamente la validez de nuestras decisiones y recomendaciones sobre los problemas reales de la justicia”, afirmó este colectivo según recoge la agencia italiana ANSA.

Curiosamente, y a pesar de imponerse el “no”, hoy se ha conocido que el presidente de la ANM, Cesare Parodi, ha dimitido de su cargo por “motivos personales”.