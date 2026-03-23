Quiroz comprime el Mepco: combustibles registrarán alza histórica de $370

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió a enfrentar públicamente la primera gran decisión impopular del gobierno de José Antonio Kast. En una ofensiva comunicacional en horario prime, el jefe de las finanzas públicas no se anduvo con rodeos: confirmó un alza histórica en los combustibles de $370 pesos por litro y, de paso, el fin del subsidio amplio del Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco).

Pero eso no es todo. En entrevista con Mónica Rincón de CNN Chile, Quiroz también detalló una batería de siete medidas destinadas a contener el impacto del alza internacional del petróleo, en un contexto de guerra y de “estrechez fiscal”. Esta última situación —según recalcó en varias ocasiones— es heredada de administraciones anteriores, particularmente de la más reciente.

En una ronda de entrevistas de televisión el secretario de Estado detalló que las gasolinas subirían en torno a $370 por litro, mientras que el diésel lo haría entre $570 y $580 por litro, en lo que constituye uno de los ajustes más significativos de los últimos años.

Según explicó, la decisión responde a un escenario internacional marcado por la guerra en Medio Oriente, que ha provocado un fuerte incremento en los precios del crudo. “Estamos enfrentando una crisis histórica del mercado del petróleo”, señaló, agregando que el país debe alinear los precios internos con los valores internacionales.

En ese contexto, Quiroz sostuvo que mantener el esquema actual del MEPCO implicaba un alto costo fiscal —estimado en unos US$140 millones semanales— y cuestionó su efectividad distributiva. “Es un mecanismo regresivo”, afirmó, indicando que los mayores beneficios se concentran en los sectores de más altos ingresos.

El ministro también enfatizó que el objetivo del Ejecutivo es resguardar las finanzas públicas. “No estoy aquí para ser popular (…) voy a seguir defendiendo los recursos de todos los chilenos”, afirmó, descartando retroceder en la medida pese a eventuales costos políticos.

La imagen que buscó instalar fue deliberada: con lo que se gasta en días en contener precios, dijo, se podrían financiar políticas sociales completas.

Medidas de mitigación

Junto con el ajuste, el Gobierno anunció un paquete de siete medidas orientadas a mitigar el impacto en los hogares y el transporte.

Entre ellas, se contempla el congelamiento de la tarifa del transporte público en Santiago hasta fin de año, subsidios para taxis y colectivos —con aportes de hasta $100 mil mensuales por seis meses— y la rebaja y estabilización del precio de la parafina durante otoño e invierno.

Asimismo, se implementarán líneas de financiamiento preferencial a través de BancoEstado para fomentar la electromovilidad en el transporte menor, además de medidas de apoyo a transportistas de carga, con foco en seguridad y condiciones en ruta.

El plan incluye también mecanismos de compensación en regiones y un aumento transitorio del impuesto específico para ciertos grandes consumidores, como el transporte interno de industrias de alta escala.

Congelamiento del transporte público (Transantiago) hasta fin de año Subsidio a taxis y colectivos (hasta $100 mil mensuales por seis meses) Rebaja y congelamiento de la parafina durante otoño e invierno Créditos preferenciales para electromovilidad (vía BancoEstado) Apoyo a transportistas con foco en seguridad y condiciones en ruta Extensión de mecanismos de compensación en regiones Aumento transitorio de impuestos a grandes consumidores, como el transporte interno de la gran minería

Las primeras dos medidas, dijo el ministro Quiroz, “son de tipo administrativo y no requieren ley”

Las medidas se enmarcan en el rediseño del MEPCO impulsado por la administración del Presidente José Antonio Kast, que —según recalcó el jefe de la billetera fiscal— busca reducir distorsiones y dar sostenibilidad fiscal al sistema.

El ajuste se ha transformado en el primer foco de tensión política del gobierno, debido a su impacto en el costo de vida y a las críticas de la oposición, que ha cuestionado tanto el mecanismo de implementación —en parte vía decretos— como el traspaso del alza a los consumidores.

Desde el oficialismo, en tanto, se ha respaldado la decisión, subrayando la necesidad de focalizar las ayudas en los sectores más vulnerables y de enfrentar el escenario internacional con responsabilidad fiscal.

El Ejecutivo prevé complementar estas medidas con las iniciativas legales que deberán ser discutidas en el Congreso, donde se anticipa un debate sobre el financiamiento y alcance de las políticas de mitigación.