Comienzan las mayores protestas de “No Kings” contra Trump

La tercera jornada de protestas del movimiento ‘No Kings’ (No reyes) comenzó este sábado (28.03.2026) en Estados Unidos, donde los organizadores prevén más de 3.300 concentraciones, la mayor movilización hasta ahora contra el presidente Donald Trump, la guerra en Irán y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

La coalición de unos 400 grupos, como Amnistía Internacional, Indivisible, sindicatos y la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), prevé superar las anteriores dos ediciones, la de 7 millones de asistentes y 2.700 eventos en octubre pasado, y la de 5 millones de manifestantes en 2.100 sitios en junio de 2025.

Las marchas, en los 50 estados del país, condenan el “autoritarismo” que perciben en el segundo mandato del presidente Trump, en particular por los presuntos abusos de ICE y los operativos migratorios, que en enero resultaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota. También se centrarán en repudiar la “guerra ilegal” de Trump en Irán, que justo este sábado cumple un mes.

La principal concentración estaba programaba a las 14:00 horas del centro de Estados Unidos, en Minnesota, donde ICE y la Patrulla Fronteriza mataron en enero a Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses, lo que agudizó la indignación nacional contra los operativos migratorios de Trump.

Protestas en Portugal y Roma

Varios centenares de estadounidenses se concentraron este sábado en Lisboa y Oporto para pedir la dimisión del presidente de su país. Por un lado, la organización AMPT UP (sigla en inglés de ‘América y Portugal unidos en protesta’), que ya organizó otra protesta contra Trump en octubre, convocó a la manifestación en la lisboeta Praça do Comércio.

Por otro lado, en Roma también decenas de miles de personas participaron de la llamada marcha “No Kings” en Roma, y que en Italia se ha congregado también contra el Gobierno de Giorgia Meloni. Según los organizadores de la manifestación marcharon cerca de 300.000 personas, aunque las fuerzas del orden cifraron en 25.000 asistentes, mientras que también hubo varias marchas en otras ciudades italianas.

Las manifestaciones ocurren mientras la desaprobación a Trump alcanza su mayor nivel de sus dos mandatos, pues un 59 % de los estadounidenses reprueba su gestión, según reveló una encuesta de Fox News el miércoles.