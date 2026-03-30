EE.UU. reabre su embajada en Caracas tras siete años y restablece relaciones con Venezuela

Estados Unidos reanudó este lunes (30.03.2026) oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas, después de que la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

“Hoy retomamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, lo que marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela“, anunció el Departamento de Estado en un comunicado.

La embajadora Laura Dogu llegó a Caracas el pasado enero como encargada de negocios para liderar la reapertura de la misión diplomática estadounidense.

El equipo encabezado por Dogu está actualmente “restaurando el edificio” para preparar “el regreso del personal lo antes posible y la eventual reanudación de los servicios consulares”, apuntó el Departamento de Estado, que no detalló la fecha prevista para el retorno de esos servicios.

El anuncio se produce después de que, la semana pasada, una delegación venezolana liderada por el encargado de negocios, Félix Plasencia, visitara Washington para reunirse con miembros del Gobierno de Trump y recibir el control de la Embajada venezolana en Estados Unidos, custodiada desde 2023 por el Departamento de Estado.

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas, la Administración de Trump y el Gobierno de Rodríguez han acercado posiciones y a principios de marzo restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países.