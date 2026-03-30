Gobierno echa pie atrás a recorte en Seguridad: Steinert confirma que no se aplicará rebaja del 3%

El Ministerio de Seguridad Pública no aplicará la rebaja presupuestaria del 3% que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había solicitado evaluar en todas las carteras. Así lo confirmó este lunes la ministra Trinidad Steinert, tras una reunión de cerca de una hora con la Dirección de Presupuestos (Dipres), marcando una excepción dentro del ajuste general del gobierno.

La medida descartada equivalía a más de 70 mil millones de pesos y habría impactado principalmente a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), en áreas como personal, mantenimiento de cuarteles y renovación de vehículos. Desde su anuncio, la propuesta generó críticas tanto en el mundo político como en el ámbito de la seguridad.

“La seguridad no se va a rebajar. El Presidente ha decidido no reducir el presupuesto y además avanzar incluso en la inyección de recursos frescos que permitan responder a las necesidades urgentes de nuestras policías, garantizar su funcionamiento, fortalecer su capacidad operativa, dar respuestas concretas a la ciudadanía”, aseguró la ministra.

“Ese 3% queda con nosotros. No se va a rebajar y por eso es una muy buena noticia”, afirmó, destacando además que “la seguridad exige decisiones firmes, con sentido de urgencia y hoy dimos un paso en esa dirección, así que estamos muy contentos”.

Steinert también descartó que se tratara de un error haber incluido inicialmente a su cartera en el ajuste. “No, esto siempre fue una propuesta. Se le pidió a todos los ministerios hacer un esfuerzo. Nosotros nos sentamos, intentamos, lo vimos, lo analizamos, lo estudiamos y finalmente se llegó a la convicción que en Seguridad, dada la importancia que tiene la crisis que estamos viviendo, no se va a hacer esta rebaja en este ministerio. Va a ser una excepción y, como señalé, esto es mandatado por el Presidente”, explicó.

Respecto del destino de los recursos, la secretaria de Estado indicó que se están definiendo prioridades junto a Dipres, con foco en fortalecer las capacidades operativas de las policías. “Lo que nos preocupa es que ellos tengan más herramientas de protección, antibalas y medios tecnológicos. Entonces, vamos a establecer un conjunto con Dipres para poder ir aumentando en cierta forma estas herramientas necesarias”, detalló.

La decisión fue valorada en el Congreso. La senadora Ximena Ossandón (RN) sostuvo que “si hay una cartera que no debió tener recorte de recursos es Seguridad”, respaldando la resolución del Ejecutivo.

Horas antes, la propia ministra ya había anticipado un resultado favorable tras las gestiones con Hacienda. “Es un trabajo intenso, espero darles buenas noticias después de las 14:00, yo tengo mucha fe que, a través de actos concretos, vamos a lograr que esta solicitud, que fue una propuesta solamente del ministro de Hacienda, no es que fuera un hecho determinado y que teníamos que bajar el 3%, se revierta y va a ser así”, había señalado.