Japón inició el despliegue de los primeros misiles de largo alcance -cercano a los 1.000 kilómetros- en dos bases militares en su territorio, en una decisión que refuerza su capacidad de contraataque y que se produce en un contexto de crecientes tensiones con China. Parte del armamento fue instalada en una isla del sur japonés, en zonas cercanas al mar de China Oriental, lo que ha generado preocupación por una eventual escalada en la región.

El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, confirmó que los misiles fueron ubicados en bases de las Fuerzas de Autodefensa en Kumamoto y Shizuoka. Según explicó, esta capacidad busca “fortalecer las capacidades de disuasión y respuesta de Japón”ante amenazas externas en un entorno que calificó como el “más complejo y severo desde el final de la Segunda Guerra Mundial”.

El despliegue supone un cambio relevante en la estrategia de seguridad de Japón, históricamente centrada en la defensa, y se alinea con la postura del gobierno de Sanae Takaichi, que ha impulsado un fortalecimiento militar y no descarta reformas constitucionales en esa línea.

Al ser preguntado por un eventual despliegue similar en la isla de Yonaguni, el titular de la cartera ministerial negó que hubiera planes de un despliegue similar en la isla de Yonaguni, pero agregó que el Gobierno “continuará reforzando el sistema de defensa en la región suroccidental”.

En paralelo, Tokio también ha modernizado parte de su flota naval, incorporando capacidades para lanzar misiles estadounidenses Tomahawk, lo que amplía su alcance operativo.

🚨 BREAKING: 🇯🇵 Japan deploys its first long-range missiles, marking a historic shift from its pacifist defense policy ⚔️ 1,000 km range Type-12 missiles now operational, giving Tokyo “counterstrike” capability & ability to hit distant targets. 🌏 Move aimed at deterring China.… pic.twitter.com/AyWBI57soi — GLOBAL PULSE 360 (@GLOBALPULSE0102) March 31, 2026