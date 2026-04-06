Siga en directo el histórico sobrevuelo a la Luna de Artemis II: ya rompió un récord

La nave Orión de la NASA se convirtió este lunes en la misión espacial tripulada a mayor distancia de la Tierra, superando el récord del Apolo 13, que en 1970 se alejó a 400.171 kilómetros de nuestro planeta.

La cápsula Orion, de la misión Artemis II, ha alcanzado este récord a las 12:57 horas del centro de Estados Unidos (17:57 GMT) mientras viajaba hacia la esfera de influencia de la Luna, y a menos de una hora de que comiencen las observaciones durante el sobrevuelo del satélite natural, según informó la agencia espacial de EE.UU.

La misión también rompió el récord del mensaje que ha viajado “más lejos” en la historia de la humanidad, pues el director de Vuelo de la NASA, Brandon Lloyd, junto a otros funcionarios espaciales enviaron un correo electrónico a la tripulación, expuso el organismo estadounidense.

“Aquí, desde la ‘Cabina de la Integridad’, al superar la mayor distancia que los seres humanos han recorrido jamás desde el planeta Tierra, lo hacemos honrando los extraordinarios esfuerzos y las proezas de nuestros predecesores en la exploración espacial humana”, declaró el astronauta canadiense de la misión, Jeremy Hansen.

La misión estadounidense, que despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral, en Florida, y tiene el objetivo de orbitar la Luna y regresar a la Tierra en diez días, sobrevolaría la Luna, según está programado, para las 14:45 hora del este de Estados Unidos (18:45 GMT), lo que concluirá a las 21:20 horas (01:20 del martes GMT).

“Continuaremos nuestro viaje adentrándonos aún más en el espacio antes de que la Madre Tierra logre atraernos de regreso hacia todo aquello que tanto apreciamos. Pero, lo que es más importante, elegimos este momento para desafiar a esta generación, y a la siguiente, a asegurar que este récord no perdure por mucho tiempo”, añadió Hansen.

Durante este sobrevuelo, los cuatro astronautas a bordo de la Orión, Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, establecerán su propio récord de distancia con respecto a la Tierra, cuando se encuentren a 406.777 kilómetros de nuestro planeta.

El registro del Apolo 13 data de 1970, cuando la misión que popularizó la frase: ‘Houston, hemos tenido un problema’, sufrió un falló técnico que la obligó a rodear la Luna aprovechando su gravedad para impulsarse de regreso a la Tierra.

Uno de los momentos clave de la órbita lunar de Artemis II será el paso de los astronautas por la cara oculta de la Luna, que les permitirá fotografiar y ver con sus propios ojos esta parte del satélite.

La última vez que un ser humano contempló en primera persona esta región de la Luna, que se oculta de nuestro planeta por la rotación sincrónica del satélite, fue en 1972, cuando la tripulación del Apolo 17 se convirtió en la última expedición en pisar la superficie lunar.

El sobrevuelo de la Orión -equipada con 32 cámaras- permitirá estudiar con mayor detalle la cara oculta lunar, pero también provocará que los astronautas pierdan las comunicaciones con la Tierra durante unos 40 minutos, el tiempo que la Luna se interponga entre el planeta y la nave.

La misión Artemis II saldrá de la influencia lunar el martes a las 13:25 hora del este (17:25 GMT), en el marco de su regreso a la Tierra.