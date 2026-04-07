Israel bombardea puentes en Irán y crece presión internacional por evitar escalada

El Ejército de Israel informó que bombardeó al menos ocho puentes en distintas zonas de Irán, en una operación que, según indicó, buscó interrumpir el transporte de armas y equipamiento militar del régimen iraní, en medio de la intensificación del conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con el comunicado oficial, los ataques se concentraron en ciudades como Teherán, Karaj, Tabriz, Kashan y Qom. La institución sostuvo que estas infraestructuras eran utilizadas por fuerzas subordinadas al régimen para movilizar recursos militares y ejecutar acciones contra Israel y otros países de la región.

En esa línea, el Ejército advirtió que continuará atacando cualquier infraestructura que considere vinculada a actividades militares o “terroristas”. Paralelamente, emitió un mensaje dirigido a la población iraní para evitar el uso de la red ferroviaria durante la jornada, debido a riesgos asociados a operaciones en curso.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, respaldó la ofensiva y afirmó que su país está intensificando las acciones contra Irán, asegurando que están “aplastando” al régimen en el marco de la guerra que se desarrolla desde fines de febrero.

El aumento de las operaciones militares coincide con el vencimiento de un ultimátum planteado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético global, cuyo cierre ha generado tensión en los mercados internacionales.

Llamados internacionales

En este contexto, se multiplicaron los llamados internacionales a frenar la escalada. El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, instó a países mediadores como Pakistán, Turquía y Egipto a intensificar sus esfuerzos para evitar un “desastre” en la región. Advirtió que el endurecimiento de las posiciones podría derivar en consecuencias de largo plazo, tanto en términos de destrucción como de estabilidad regional.

Abulgueit también condenó las amenazas iraníes contra países árabes y llamó a Teherán a reconsiderar su estrategia, alertando sobre el impacto que el conflicto podría dejar en las relaciones con sus vecinos.

Desde Europa, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, pidió dar espacio a la mediación internacional y advirtió que una escalada mayor tendría efectos graves en la economía global, el medio ambiente y la situación humanitaria. En esa línea, llamó a retomar las negociaciones, incluyendo el tema nuclear iraní.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, reforzó el tono de advertencia en la antesala del vencimiento de su ultimátum, señalando que el conflicto podría derivar en consecuencias de gran magnitud si no se alcanza un acuerdo.

El escenario actual combina ofensivas militares en terreno, amenazas cruzadas y esfuerzos diplomáticos que buscan contener un conflicto que, de escalar, podría tener efectos globales tanto en seguridad como en economía.