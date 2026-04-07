Guido Larson y ultimátum de Trump a Iran: “Está en una suerte de trampa que él mismo se autoimpuso”

El analista internacional Guido Larson se refirió al ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán, señalando que la estrategia adoptada por Washington ha terminado por generar un escenario complejo para la propia administración estadounidense.

Trump reiteró recientemente sus advertencias hacia el país persa, afirmando que Irán “puede ser aniquilado en una sola noche”, en medio de una escalada de tensiones que también incluye amenazas vinculadas al estrecho de Ormuz y a posibles ataques a infraestructura estratégica.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Larson planteó que el uso reiterado de ultimátums forma parte de una estrategia comunicacional que el mandatario ha utilizado durante el último mes.

“Hemos observado que Donald Trump ha realizado ultimátum para que cuando llegue la fecha, replegarse. Hay un elemento de táctica retórica que Trump ha utilizado con la finalidad de poner presión sobre Irán”, explicó.

Sin embargo, el académico sostuvo que esa estrategia terminó generando un problema para el propio mandatario. “Hoy día está en una suerte de trampa que él mismo se autoimpuso”, afirmó.

A juicio del especialista, una de las posibilidades más probables es que el conflicto avance hacia lo que definió como un “escalamiento horizontal”.

Esto implicaría ampliar el radio geográfico de las operaciones militares, extendiendo los ataques más allá de las ciudades iraníes que actualmente concentran las acciones.

Larson señaló que ve con mayor distancia la posibilidad de una intervención terrestre directa. “Yo vería todavía con mucha suspicacia la posibilidad de penetración de tropas en terreno”, afirmó, indicando que actualmente no existen los recursos militares desplegados en la zona para sostener una operación de ese tipo.

El analista agregó que el problema principal para Washington radica en los objetivos que se ha planteado en el conflicto. “Los objetivos maximalistas que se han puesto los Estados Unidos han atrapado a los propios Estados Unidos”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que el país enfrenta un dilema estratégico. “Hoy no tienen realmente una vía política factible para salir sin ser derrotados desde el punto de vista del capital político, y tampoco una vía para permanecer en la guerra”, afirmó.

Según Larson, mantener la confrontación solo podría derivar en una escalada mayor del conflicto, ya sea ampliando el territorio de las operaciones o aumentando el nivel de sofisticación militar.

El analista también se refirió a la posibilidad de ataques contra la isla de Jarg, principal terminal petrolero de Irán y responsable de cerca del 90% de las exportaciones de crudo del país.

Desde su perspectiva, una acción de ese tipo tendría consecuencias económicas globales. “El petróleo es un recurso natural integrado en el mercado internacional, y por ende es una suerte de ejercicio de autosuicidio si es que atacan la infraestructura petrolífera”, explicó.

Larson advirtió que un escenario de ese tipo podría provocar un shock en la oferta mundial de crudo. “Ahí estamos hablando realmente de un escenario de recesión mundial”, concluyó.