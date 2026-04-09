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Irán rechaza limitar enriquecimiento de uranio y tensiona negociación con EE.UU. MUNDO

Irán rechaza limitar enriquecimiento de uranio y tensiona negociación con EE.UU.

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador/Agencias

Teherán descarta ceder en uno de los puntos clave del diálogo, mientras la UE exige libre navegación en Ormuz tras la tregua de dos semanas.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Irán descartó restringir su programa nuclear, profundizando el principal punto de fricción con Estados Unidos tras la tregua. El jefe de la Organización de Energía Atómica, Mohamad Eslami, afirmó que el enriquecimiento de uranio no será negociado, pese a las exigencias de Donald Trump. Washington sostiene que Teherán se acerca a capacidad nuclear militar, mientras Irán insiste en fines civiles. Las conversaciones, que comienzan en Pakistán, buscan consolidar el alto el fuego y abordar sanciones y seguridad regional.
Desarrollado por El Mostrador

El jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán descartó este jueves restringir el programa de enriquecimiento de uranio, una de las principales demandas de Estados Unidos e Israel.

“Las reivindicaciones y exigencias de nuestros enemigos, que pretenden restringir el programa de enriquecimiento de Irán, no son más que deseos que quedarán enterrados”, declaró Mohamad Eslami en una entrevista con la agencia Isna.

Estados Unidos e Irán acordaron el martes una tregua de dos semanas y el inicio de negociaciones para poner fin a una guerra que ha causado miles de muertos y fuertes turbulencias económicas.

El primer encuentro está previsto esta misma semana en Pakistán, con la cuestión del enriquecimiento de uranio en Irán como uno de los principales puntos de fricción. “Todas las conspiraciones y acciones de nuestros enemigos, entre ellas esta brutal guerra, no han conducido a nada”, afirmó Eslami.

Según él, Estados Unidos busca en vano alcanzar “por la negociación” los objetivos que no ha logrado en la guerra. Washington acusa a Teherán de estar cerca de poder fabricar un arma atómica, una afirmación no corroborada por la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

Los primeros bombardeos israeloestadounidenses a final de febrero sobre Irán ocurrieron en medio de negociaciones en las que Washington exigía a Teherán dejar de enriquecer uranio y entregar sus reservas ya existentes. La república islámica niega querer lograr la bomba atómica y asegura que su programa nuclear tiene fines solamente civiles.

Un plan de 10 puntos propuesto por Teherán para poner fin a la guerra incluye que Estados Unidos acepte el enriquecimiento, una propuesta rechazada el miércoles por el presidente estadounidense Donald Trump.

El mandatario republicano propuso una solución para recuperar los más de 400 kilos de uranio altamente enriquecido de Irán, que estarían enterrados tras los bombardeos estadounidenses de junio de 2025. Antes de esos ataques, Irán enriquecía uranio al 60%, según los inspectores de la OIEA.

Este nivel está lejos del 3,67% autorizado por el extinto acuerdo nuclear de 2015 cerrado con varias grandes potencias. El uranio enriquecido entre el 3 y el 5% sirve para alimentar centrales nucleares de generación de electricidad.

Para fabricar una bomba debe elevarse hasta el 90%.

La UE rechaza idea de un “peaje” en Ormuz y pide libertad de navegación sin restricciones

La Unión Europea (UE) afirmó este jueves que debe garantizarse la libertad de navegación en el estratégico estrecho de Ormuz sin “pago ni peaje alguno”, después de que Irán insinuara que podría cobrar por permitir el paso de los buques.

“El derecho internacional consagra la libertad de navegación, lo que significa (…) que no debe haber pago ni peaje alguno”, declaró el portavoz de la Comisión Europea, Anouar El Anouni, en rueda de prensa en Bruselas.

“La libertad de navegación es un bien público y debe garantizarse”, añadió. El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, calificó este jueves de “inaceptable” la idea de establecer un mecanismo de peaje en el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, mencionó el miércoles la creación de una empresa conjunta para gestionar la navegación en este estrecho a cambio de un pago.

El martes por la noche Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz. Este paso vital para el comercio mundial de hidrocarburos está casi bloqueado por las autoridades iraníes desde que el 28 de febrero Estados Unidos e Israel bombardearon Irán, lo que desató una guerra en Oriente Medio que disparó el precio del petróleo.

(FILES) Cargo ships and tankers are seen off coast city of Fujairah, in the Strait of Hormuz in the northern Emirate on February 25, 2026. The US president sent a peace plan to Iran as he voiced optimism on March 25, 2026 at ending nearly a month of warfare, with Tehran announcing that it will let “non-hostile” oil vessels go through the crucial Strait of Hormuz. Oil prices dropped sharply and stocks in Asia rose on broader de-escalation hopes following nearly four weeks of war, as the US president appeared to be ramping up efforts to bring an end to his joint military operation with Israel. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)

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