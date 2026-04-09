Irán rechaza limitar enriquecimiento de uranio y tensiona negociación con EE.UU.

El jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán descartó este jueves restringir el programa de enriquecimiento de uranio, una de las principales demandas de Estados Unidos e Israel.

“Las reivindicaciones y exigencias de nuestros enemigos, que pretenden restringir el programa de enriquecimiento de Irán, no son más que deseos que quedarán enterrados”, declaró Mohamad Eslami en una entrevista con la agencia Isna.

Estados Unidos e Irán acordaron el martes una tregua de dos semanas y el inicio de negociaciones para poner fin a una guerra que ha causado miles de muertos y fuertes turbulencias económicas.

El primer encuentro está previsto esta misma semana en Pakistán, con la cuestión del enriquecimiento de uranio en Irán como uno de los principales puntos de fricción. “Todas las conspiraciones y acciones de nuestros enemigos, entre ellas esta brutal guerra, no han conducido a nada”, afirmó Eslami.

Según él, Estados Unidos busca en vano alcanzar “por la negociación” los objetivos que no ha logrado en la guerra. Washington acusa a Teherán de estar cerca de poder fabricar un arma atómica, una afirmación no corroborada por la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

Los primeros bombardeos israeloestadounidenses a final de febrero sobre Irán ocurrieron en medio de negociaciones en las que Washington exigía a Teherán dejar de enriquecer uranio y entregar sus reservas ya existentes. La república islámica niega querer lograr la bomba atómica y asegura que su programa nuclear tiene fines solamente civiles.

Un plan de 10 puntos propuesto por Teherán para poner fin a la guerra incluye que Estados Unidos acepte el enriquecimiento, una propuesta rechazada el miércoles por el presidente estadounidense Donald Trump.

El mandatario republicano propuso una solución para recuperar los más de 400 kilos de uranio altamente enriquecido de Irán, que estarían enterrados tras los bombardeos estadounidenses de junio de 2025. Antes de esos ataques, Irán enriquecía uranio al 60%, según los inspectores de la OIEA.

Este nivel está lejos del 3,67% autorizado por el extinto acuerdo nuclear de 2015 cerrado con varias grandes potencias. El uranio enriquecido entre el 3 y el 5% sirve para alimentar centrales nucleares de generación de electricidad.

Para fabricar una bomba debe elevarse hasta el 90%.

La UE rechaza idea de un “peaje” en Ormuz y pide libertad de navegación sin restricciones

La Unión Europea (UE) afirmó este jueves que debe garantizarse la libertad de navegación en el estratégico estrecho de Ormuz sin “pago ni peaje alguno”, después de que Irán insinuara que podría cobrar por permitir el paso de los buques.

“El derecho internacional consagra la libertad de navegación, lo que significa (…) que no debe haber pago ni peaje alguno”, declaró el portavoz de la Comisión Europea, Anouar El Anouni, en rueda de prensa en Bruselas.

“La libertad de navegación es un bien público y debe garantizarse”, añadió. El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, calificó este jueves de “inaceptable” la idea de establecer un mecanismo de peaje en el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, mencionó el miércoles la creación de una empresa conjunta para gestionar la navegación en este estrecho a cambio de un pago.

El martes por la noche Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz. Este paso vital para el comercio mundial de hidrocarburos está casi bloqueado por las autoridades iraníes desde que el 28 de febrero Estados Unidos e Israel bombardearon Irán, lo que desató una guerra en Oriente Medio que disparó el precio del petróleo.