Trump ahora se cree Jesucristo y ataca al Papa por criticar las guerras: “Es muy liberal”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra el papa León XIV, luego de que el pontífice cuestionara las guerras y la política exterior estadounidense en las últimas semanas.

La polémica se desató tras una extensa publicación realizada por Trump en su red social Truth Social, donde acusó al líder de la Iglesia Católica de ser “débil con el crimen” y “terrible en política exterior”. En la misma publicación, compartió una foto hecha con IA de él mismo como Jesucristo.

El mandatario estadounidense también cuestionó las posturas del Papa frente a conflictos internacionales y sus críticas a las políticas migratorias impulsadas por la Casa Blanca.

“No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela”, escribió Trump, agregando además que el pontífice es “una persona muy liberal”.

En el mismo mensaje, el presidente también comparó al pontífice con su hermano Louis, a quien calificó como simpatizante del movimiento político que respalda su liderazgo. “Me agrada mucho más su hermano Louis (…) porque Louis es totalmente MAGA”, escribió el mandatario.

Trump también sostuvo que el Papa debería concentrarse en su rol religioso y no intervenir en debates políticos. “Debería enfocarse en ser un gran Papa, no un político”, señaló.

Las declaraciones del presidente se producen luego de que León XIV criticara la “locura de la guerra” y cuestionara los conflictos militares en Medio Oriente, incluyendo la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La respuesta de León XIV

En respuesta a los ataques del mandatario, el pontífice evitó escalar la confrontación, aunque reafirmó su postura contra los conflictos armados.

“No quiero entrar en un debate con él (…) seguiré manifestándome enérgicamente contra la guerra”, señaló el Papa durante un vuelo rumbo a Argelia, donde inició una gira de diez días por África.

El líder de la Iglesia Católica también defendió el rol del Vaticano en la promoción del diálogo internacional. “Demasiada gente sufre en el mundo hoy en día (…) demasiadas personas inocentes están siendo asesinadas”, afirmó.

León XIV insistió en que su posición no responde a una agenda política, sino al mensaje central del cristianismo. “No considero que mi papel sea político (…) el mensaje del Evangelio es claro: bienaventurados los pacificadores”, sostuvo.

El pontífice también lamentó que sus declaraciones sean interpretadas como ataques personales contra el presidente estadounidense. “Creo que equiparar mi mensaje con lo que el presidente ha intentado hacer demuestra una falta de comprensión del mensaje del Evangelio”, señaló.

Pese a las críticas, León XIV aseguró que continuará pronunciándose sobre los conflictos internacionales. “No dudaré en anunciar el mensaje del Evangelio e invitar a todos a buscar maneras de construir puentes de paz y reconciliación”, concluyó.