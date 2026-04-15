Elecciones en Perú: candidato de izquierda, Roberto Sánchez, remonta y se enfrentaría a Fujimori

La carrera por el balotaje en Perú dio un giro en los últimos conteos: cuando parecía fuera de competencia, el candidato de izquierda logró meterse en la disputa y cambiar el escenario electoral.

El postulante Roberto Sánchez remontó en el escrutinio y alcanzó el segundo lugar con un 12% de los votos, posicionándose —hasta ahora— como el rival de Keiko Fujimori en la segunda vuelta del próximo 7 de junio.

Con el 90,8% de las mesas contabilizadas, Sánchez suma 1.850.297 sufragios, superando estrechamente a Rafael López Aliaga, quien registra 1.826.839 votos.

El estrecho margen ha tensionado el proceso. López Aliaga denunció un supuesto fraude electoral que —según afirmó— implicaría el robo de 1,6 millones de votos, aunque sin presentar pruebas que respalden sus acusaciones.

Desde el comando de Sánchez, en cambio, llamaron a respetar los resultados y a resguardar el proceso democrático.

“Invocamos a todo el país y a las fuerzas sociales a mantenerse vigilantes. Ante cualquier indicio de que no se respete el voto ciudadano, llamaremos a la movilización en defensa de la democracia”, advirtió el candidato.

En la misma línea, pidió acompañamiento internacional para garantizar la transparencia del conteo.

“El voto ciudadano debe respetarse de manera sagrada, sin narrativas de fraude. El voto andino, amazónico y rural se va a respetar”, sostuvo.

Con el conteo aún en curso, el escenario sigue abierto, pero la tendencia marca un cambio relevante: la irrupción de Sánchez en el balotaje reconfigura la disputa presidencial peruana y anticipa una segunda vuelta altamente polarizada.