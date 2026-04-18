Irán restablece control militar en Ormuz en respuesta al bloqueo naval de Estados Unidos

Las Fuerzas Armadas de Irán anunciaron este sábado el retorno al “control estricto” sobre el estrecho de Ormuz, revirtiendo la reapertura limitada que habían declarado apenas un día antes, como medida de presión ante el mantenimiento del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

El teniente coronel Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, informó a través de un comunicado difundido por la agencia Tasnim que el control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas.

Esta decisión implica fuertes restricciones al tránsito marítimo en uno de los corredores energéticos más importantes del planeta, por donde circula alrededor del 20% del petróleo mundial.

Según Zolfagari, Irán había permitido un paso “limitado y gestionado” de algunos buques petroleros y comerciales como “gesto de buena fe” durante las negociaciones, pero decidió revertir esa medida debido a los “reiterados incumplimientos” de Washington.

“Mientras Estados Unidos no restablezca la plena libertad de tránsito de las embarcaciones desde Irán y hacia Irán, la situación en el estrecho de Ormuz permanecerá bajo un control riguroso”, advirtió el vocero militar.

El anuncio se produce en medio de crecientes tensiones tras las negociaciones mantenidas la semana pasada en Islamabad. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, había advertido previamente en la red social X que el estrecho “no permanecerá abierto” si persiste el bloqueo estadounidense, rechazando lo que calificó como “afirmaciones falsas” del presidente Donald Trump.

Trump, por su parte, declaró anoche en un acto en Arizona que el estrecho está “completamente abierto” para el comercio y mencionó incluso la posibilidad de extraer uranio enriquecido de Irán de forma conjunta, afirmaciones que fueron desestimadas por el Ministerio de Exteriores iraní.

Incidente con buque en el estrecho

Paralelamente, la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) recibió un reporte sobre un ataque contra un buque cisterna por parte de dos lanchas patrulleras vinculadas a la Guardia Revolucionaria Iraní. El capitán del buque denunció que las embarcaciones abrieron fuego sin previo aviso, aunque tanto la nave como su tripulación resultaron ilesas.

Esfuerzos de mediación

En paralelo, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, señaló durante el Foro Diplomático en Turquía que tanto Egipto como Pakistán actúan como mediadores para buscar un acuerdo definitivo entre Irán y Estados Unidos.

“No solo nosotros en la región, sino el mundo entero sufre las consecuencias de la continuación de esta guerra. Estamos haciendo todo lo posible para avanzar”, afirmó el canciller egipcio.

La nueva imposición de control iraní sobre Ormuz genera preocupación en los mercados internacionales por sus posibles efectos en los precios del petróleo y la estabilidad del suministro energético global.