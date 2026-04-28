Corte de Santiago rechaza amparo de Galvarino Apablaza y valida nueva orden de captura internacional

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado contra la nueva orden de detención internacional dictada en contra de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, procesado por el homicidio terrorista del senador Jaime Guzmán Errázuriz y el secuestro de Cristián Edwards del Río, hechos ocurridos en 1991. La decisión fue adoptada en fallo unánime por la Octava Sala del tribunal.

En su resolución, la Corte descartó que hubiera un actuar arbitrario o ilegal por parte de la ministra en visita Paola Plaza, al sostener que la orden de captura internacional busca asegurar la comparecencia de Apablaza al proceso penal en el que permanece procesado y con solicitud de extradición vigente. El fallo añade que el requerido se encuentra prófugo tanto de la justicia chilena como ahora también en Argentina.

El tribunal también rechazó uno de los principales argumentos del recurso, referido a que el proceso de extradición estaría agotado. Según la sentencia, ese procedimiento sigue vigente, recordando que la Corte Suprema argentina acogió en 2010 el pedido de extradición formulado por Chile, el que no se concretó por la condición de refugiado político que le fue concedida en su momento y que hoy se encuentra revocada e impugnada.

Respecto de la prescripción de la acción penal, la Corte sostuvo que esa alegación no había sido formulada dentro del proceso penal y que el amparo no es la vía idónea para abrir ese debate. Además, afirmó que no resulta evidente ni manifiesto que la causa esté prescrita, considerando la gravedad del delito, la suspensión del plazo por el procesamiento dictado en 2004 y la regla legal que extiende el cómputo cuando el imputado permanece fuera del país.

El fallo también abordó la situación de refugio invocada por la defensa, señalando que ese estatuto no impide que la justicia chilena adopte medidas para obtener la extradición. A eso agregó que la condición de refugiado de Apablaza fue revocada por la Comisión Nacional de Refugiados y que esa decisión fue confirmada en febrero de 2026 por un tribunal argentino, aunque todavía existan recursos extraordinarios pendientes.

Con esos argumentos, la Corte de Santiago concluyó que la resolución impugnada no afecta de manera ilegal la libertad personal del procesado y resolvió rechazar, sin costas, el recurso de amparo presentado en su favor.

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AMPARO APABLAZA GUERRA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO