Número de víctimas mortales asciende a 26 por explosión en fábrica de fuegos artificiales en China
Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en la provincia china de Hunan dejó 26 muertos y 61 heridos, en un accidente que llevó a suspender la producción en todas las empresas del rubro en Liuyang mientras avanzan las investigaciones.
La explosión ocurrida el lunes en una fábrica de fuegos artificiales ubicada en la provincia central china de Hunan provocó 26 muertos y 61 heridos, según informaron las autoridades en una rueda de prensa celebrada hoy martes.
Chen Bozhang, alcalde de Changsha, expresó sus condolencias por las víctimas y pidió perdón a sus familias, a los residentes afectados y a la sociedad en su conjunto.
“Estamos profundamente apenados y llenos de remordimiento”, expresó Chen.
Antes de la rueda de prensa, los asistentes guardaron un minuto de silencio por las víctimas.
La explosión se produjo alrededor de las 16:43 horas del lunes en la fábrica de la empresa de fabricación y exhibición de fuegos artificiales Huasheng, situada en Liuyang, ciudad a nivel de distrito de Changsha, capital de Hunan.
Las labores de rescate estaban a punto de finalizar y los indicadores ambientales de monitoreo en tiempo real del aire y el agua se mantenían dentro de parámetros normales.
El responsable de la empresa ha sido detenido por la policía y se está investigando sobre la causa del accidente.
Todas las empresas productoras de fuegos artificiales en Liuyang han suspendido la producción y están realizando rectificación, según se informó en la conferencia de prensa.
Liuyang es un famoso centro de fabricación de fuegos artificiales en China.