Starmer promete llevar a Reino Unido al “corazón de Europa” tras dura derrota electoral

El primer ministro británico, Keir Starmer, prometió poner al Reino Unido “en el corazón de Europa”, en un esperado discurso ante su partido laborista, en el que estableció las prioridades de su Gobierno tras la estrepitosa derrota del laborismo en las elecciones regionales y municipales del pasado jueves.

El Brexit -dijo Starmer- “nos hizo más pobres y más débiles”, en uno de sus discursos más europeístas que se recuerdan, aunque tampoco pronunció planes concretos para ese acercamiento a Europa después de la traumática salida del país de la Unión Europea en 2016.

“El último Gobierno (conservador) se definió por romper nuestra relación con Europa. Este Gobierno laborista se definirá por reconstruir esa relación con Europa, poniendo al Reino Unido en el corazón de Europa”, afirmó tras una de las semanas más críticas de su mandato.

En las elecciones locales del 7 de mayo, el laborismo, que llegó al poder el 4 de julio de 2024, tras catorce años de Gobiernos conservadores, perdió cerca de 1.500 concejales y vio un fuerte avance del partido antiinmigración Reform UK.

“Sé que la gente está frustrada con el estado de Reino Unido, frustrada con la política y algunos también frustrados conmigo”, dijo Starmer durante un discurso destinado a relanzar su mandato. “Sé que hay quienes dudan de mí, y sé que necesito demostrarles que están equivocados, y lo haré”, añadió.

Por otra parte, anunció, dentro de sus medidas económicas, que presentará una ley para nacionalizar British Steel. “Esta semana se presentará una legislación para otorgar al Gobierno poderes para asumir la propiedad pública total de British Steel”, dijo.

En el Parlamento galés, liderado por los laboristas desde su creación en 1999, el partido de Starmer solo conservó nueve escaños en las elecciones de la semana pasada. Los nacionalistas de izquierda del Plaid Cymru lideran ahora el Parlamento galés con 43 escaños de 96, seguido de cerca por Reform UK (34).

En Inglaterra, los resultados de las elecciones locales sitúan a Reform UK ampliamente a la cabeza con casi 1.500 escaños conquistados, frente a los casi 1.000 del Partido Laborista. En Escocia, los independentistas del Scottish National Party (SNP) no consiguieron la mayoría absoluta, aunque conservaron el primer lugar, superando al Partido Laborista, que retrocedió a 17 escaños (-3), y a Reform UK, que obtuvo 15.