Bachelet promete una ONU “independiente” y en terreno si llega a la secretaría general

La expresidenta Michelle Bachelet participó este martes en Ginebra en un debate con otras candidatas a la secretaría general de Naciones Unidas, instancia en la que delineó su propuesta para encabezar el organismo y marcó como prioridad una gestión con foco en resultados, derechos humanos y presencia directa en zonas de conflicto.

El foro se realizó en la Maison de la Paix del Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo. En el encuentro también intervinieron María Fernanda Espinosa, de Ecuador, y Rebeca Grynspan, de Costa Rica. El candidato Macky Sall, de Senegal, participó mediante un video, mientras que Rafael Grossi, de Argentina, no asistió.

Bachelet sostuvo que la ONU debe mejorar su capacidad de respuesta y comunicación, pero sobre todo estar orientada a resultados. En su defensa del multilateralismo, afirmó que, pese a sus problemas, el sistema ha permitido entregar vacunas a niños en campos de refugiados y apoyo a personas desplazadas.

La exmandataria también planteó que el próximo secretario general debe combinar independencia de juicio con capacidad para generar confianza entre las partes. A su juicio, la ONU requiere una conducción que pueda leer alertas tempranas, mediar, abrir espacios de diálogo y trabajar incluso con gobiernos criticados, sin que ello implique respaldo político.

Consultada por el aporte de una mujer al cargo, Bachelet afirmó que no se trata de “cualquier mujer” y defendió una conducción dispuesta a asumir riesgos, hablar cuando sea necesario y trasladarse al lugar donde se requiera abrir diálogo. También vinculó cambio climático, desarrollo y derechos humanos como ejes inseparables de la paz y la seguridad.

En materia institucional, propuso incorporar la perspectiva de derechos humanos en todas las áreas de trabajo de Naciones Unidas, junto con fortalecer comisiones nacionales, poderes judiciales no intimidados, sociedad civil activa y prensa capaz de informar sin miedo.

Al cierre del debate, Bachelet sostuvo que no busca administrar el presente, sino contribuir a construir la ONU que demandarán las próximas décadas. Prometió defender un multilateralismo anclado en la Carta de Naciones Unidas, reformar la organización para hacerla más ágil y eficiente, y ejercer un liderazgo presente en terreno cuando surjan conflictos.