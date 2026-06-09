Publicidad
NASA revela tripulación de Artemis III para el regreso de astronautas a la Luna MUNDO NASA

NASA revela tripulación de Artemis III para el regreso de astronautas a la Luna

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador/Agencias

La misión, programada para 2027, marcará el retorno de seres humanos a la superficie lunar por primera vez desde 1972 y reunirá a astronautas de Estados Unidos e Italia. [EN DESARROLLO]

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La NASA presentó a los cuatro astronautas que integrarán la misión Artemis III, prevista para 2027 y destinada a concretar el regreso de seres humanos a la Luna por primera vez desde la misión Apolo 17 en 1972. La tripulación estará encabezada por Randy Bresnik como comandante, acompañado por el piloto italiano Luca Parmitano y los especialistas de misión Andre Douglas y Frank Rubio, médico de aviación de origen salvadoreño. Artemis III es considerada una de las piezas centrales del programa espacial estadounidense para establecer una presencia humana sostenida en la Luna.
Desarrollado por El Mostrador
El Mostrador Fuente Preferida

La NASA presentó este martes a los cuatro astronautas que integrarán la misión Artemis III, prevista para 2027 y considerada el próximo gran paso en el programa que busca llevar nuevamente astronautas a la Luna, más de medio siglo después de la histórica misión Apolo 17.

La tripulación estará formada por los especialistas de misión Andre Douglas, ingeniero, y Frank Rubio, médico de aviación de origen salvadoreño. El italiano Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Italiana, ejercerá como piloto, mientras que Randy Bresnik, excomandante de la Estación Espacial Internacional, liderará la misión como comandante.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad