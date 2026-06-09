NASA revela tripulación de Artemis III para el regreso de astronautas a la Luna
La misión, programada para 2027, marcará el retorno de seres humanos a la superficie lunar por primera vez desde 1972 y reunirá a astronautas de Estados Unidos e Italia. [EN DESARROLLO]
La NASA presentó este martes a los cuatro astronautas que integrarán la misión Artemis III, prevista para 2027 y considerada el próximo gran paso en el programa que busca llevar nuevamente astronautas a la Luna, más de medio siglo después de la histórica misión Apolo 17.
La tripulación estará formada por los especialistas de misión Andre Douglas, ingeniero, y Frank Rubio, médico de aviación de origen salvadoreño. El italiano Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Italiana, ejercerá como piloto, mientras que Randy Bresnik, excomandante de la Estación Espacial Internacional, liderará la misión como comandante.
LIVE: Meet the crew of our next Artemis mission.
We’re sharing the latest updates on Artemis III: https://t.co/UtesXxsNxm
— NASA (@NASA) June 9, 2026