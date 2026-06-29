A la espera de la proclamación, Keiko Fujimori llama al diálogo tras estrecho triunfo en Perú

La que sería la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, llamó a la unidad y abrió la puerta a un diálogo con su rival en la segunda vuelta, Roberto Sánchez, luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completara el 100 % del conteo oficial y confirmara su ventaja de casi 50 mil votos.

La lideresa de Fuerza Popular afirmó, en declaraciones recogidas por el diario peruano La República, que “las puertas del diálogo están abiertas a Roberto Sánchez y a todos los políticos que participaron en esta elección”.

Fujimori sostuvo que el resultado muestra a un país “prácticamente dividido” y aseguró que esa será una de las primeras responsabilidades de la próxima administración. “Tenemos el deber de escuchar a ambos lados”, señaló a la salida de su domicilio.

La excongresista indicó que esperará la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), prevista para los próximos días, antes de iniciar formalmente la transición. Añadió que ya tiene definido un equipo para ese proceso, aunque no reveló sus nombres.

De acuerdo con el conteo final de la ONPE, Fujimori obtuvo 9.223.396 votos, equivalentes al 50,135 % de los sufragios válidos. Sánchez alcanzó 9.173.755 votos, con el 49,865 %, lo que dejó una diferencia de 49.641 votos.

El resultado aún debe ser oficializado por el JNE, que debe cerrar proclamaciones descentralizadas y resolver eventuales impugnaciones. Según el vocero del organismo, Jorge Valdivia, la proclamación de la fórmula ganadora está prevista para alrededor del 3 de julio, mientras que la entrega de credenciales se realizaría el 15 de julio en el Teatro Nacional.

Fujimori adelantó que, de asumir la Presidencia, sus primeras prioridades serán recuperar la seguridad del país y preparar medidas preventivas ante el eventual impacto del fenómeno de El Niño.