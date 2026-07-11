¿Baraja Irán un nuevo plan para asesinar a Donald Trump?

Israel aseguró haber detectado un nuevo plan iraní contra Trump. Un reporte exclusivo del diario ‘The Wall Street Journal’, publicado con base en fuentes familiarizadas con el asunto, sostiene que el Estado de mayoría judía entregó recientemente a Estados Unidos nueva información de los servicios de inteligencia según la cual Teherán estaría considerando un nuevo plan para asesinar al presidente Donald Trump.

De acuerdo con el diario estadounidense, la información de los servicios de inteligencia israelíes fue compartida con las autoridades de Washington en medio del aumento de las tensiones entre ambos países e Irán, y representaría una nueva escalada en un conflicto que se ha intensificado desde la muerte del general iraní Qassem Soleimani en enero de 2020, ordenada por Trump durante su primer mandato.

Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha confirmado pública y oficialmente esa información. La Embajada de Israel en Washington declinó hacer comentarios al ‘Wall Street Journal’, mientras que la misión iraní ante la Organización de Naciones Unidas no respondió a las consultas del periódico.

El informe recuerda que la República Islámica ha prometido durante años vengar la muerte de Soleimani y que las amenazas contra Trump han sido reiteradas por dirigentes iraníes y por manifestantes en diferentes actos públicos.

Esta semana, durante las ceremonias fúnebres en Irán de quien fuera el líder supremo del país por 36 años, Alí Jamenei, asesinado por Israel y EE. UU. el pasado 28 de febrero, en el primer día de la guerra que lanzaron contra Irán, algunos asistentes volvieron a corear consignas pidiendo la muerte del mandatario estadounidense y exhibieron pancartas con mensajes como “Trump, te mataremos”.

Trump reconoce las amenazas, pero niega un complot completamente nuevo

Tras la publicación del informe, el inquilino de la Casa Blanca abordó el tema en una entrevista con el ‘New York Post’. El mandatario afirmó que conoce desde hace tiempo las amenazas en su contra.

“Quieren eliminar al líder estadounidense, es decir, a mí. Estoy en todas las listas. Esta mañana lo vi, estoy en todas y cada una de ellas. Y hasta ahora, supongo que he tenido algo de suerte, pero quizás eso no dure mucho”, declaró.

Aunque Trump restó importancia a la idea de que se trate de un plan completamente nuevo impulsado por Teherán, aseguró que ya ha dejado órdenes para atacar ferozmente a la República Islámica en caso de que logre ese “objetivo”.

“No, no. Israel no ha inventado nada. No, no. He sido el número uno en la lista de objetivos de Irán durante mucho tiempo”, respondió cuando fue consultado sobre la información difundida por ‘The Wall Street Journal’.

El líder republicano insistió en que las amenazas existen desde hace años como consecuencia de la operación que acabó con la vida de Soleimani.

“Si algo sucede, bombardéenlos a niveles nunca antes vistos”

La reacción más contundente del presidente llegó cuando, durante su entrevista con el New York Post, aseguró haber dado instrucciones específicas en caso de que Irán lograra asesinarlo.

“He dejado instrucciones: si algo sucede, simplemente bombardeen a Irán a niveles nunca antes vistos”, afirmó.

La Casa Blanca también reconoció esta semana que el Servicio Secreto mantiene medidas extraordinarias para proteger al mandatario debido a las amenazas existentes.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, explicó que la seguridad presidencial incluye tácticas de distracción y engaño para reducir los riesgos.

En ese contexto también trascendió que, tras la cumbre de la OTAN celebrada en Turquía esta semana, Trump regresó inicialmente a bordo de un Air Force One más antiguo en lugar del nuevo avión presidencial utilizado en el viaje de ida. Según informó ‘The New York Times’, el cambio obedeció a recomendaciones de seguridad del Servicio Secreto como medida de precaución y no respondió a una amenaza específica e inmediata.

Por ahora, la información disponible confirma que Israel compartió con Washington una nueva evaluación de inteligencia sobre amenazas provenientes de Irán, pero no existe una confirmación pública de Estados Unidos sobre la existencia de un plan operativo concreto para asesinar a Trump.

Tampoco se han presentado pruebas que permitan verificar de manera independiente el contenido de la alerta israelí. Mientras tanto, el propio presidente sostiene que ha sido objetivo de Teherán desde 2020 y asegura que cualquier atentado exitoso en su contra desencadenaría una respuesta militar de gran escala por parte de Estados Unidos.

La advertencia israelí, matizada por funcionarios estadounidenses

Aunque el reporte de ‘The Wall Street Journal’ habla de un “nuevo plan”, otras informaciones publicadas posteriormente introducen matices sobre el alcance de los mensajes compartidos por Israel.

Según reporta el diario ‘The Times of Israel’, dos funcionarios estadounidenses consultados por el local ‘Canal 12’ señalaron que la información recibida no describía necesariamente un complot concreto e inminente, sino conversaciones generales entre funcionarios iraníes sobre la posibilidad de asesinar al mandatario estadounidense.

Esas fuentes también afirmaron que Washington considera que el Estado de mayoría judía ha compartido información similar en otras ocasiones durante el último año sobre amenazas provenientes de Irán y de organizaciones aliadas de Teherán.

Los mismos funcionarios sugirieron que la entrega de esa información de los servicios de inteligencia israelíes también podría haber buscado fortalecer la relación entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y Donald Trump, en un momento en que ambos líderes atraviesan diferencias sobre la estrategia frente a Irán.

Y es que en las últimas semanas han surgido señales de desacuerdo entre Washington e Israel con respecto a la conveniencia de prolongar la guerra contra Irán. Mientras Netanyahu ha defendido mantener la presión bélica, Trump ha manifestado públicamente su interés en evitar una escalada que pueda afectar la estabilidad económica mundial.